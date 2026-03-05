El ‘Guararé Skate Fest’ 2026 elevará la adrenalina

Redacción | Regresa el ‘Guararé Skate Fest’ este 2026, en su cuarta versión. Los mejores skaters de Panamá se darán cita en el Skatepark Dionel Jaén, ubicado vía a Playa Bella Vista, en Guararé, provincia de Los Santos, para ofrecer un espectáculo lleno de trucos, estilo y competencia de alto nivel.

Este 21 de marzo, desde las 10:00 a.m., se vivirá una jornada cargada de adrenalina, talento y pura vibra urbana para despedir el verano como se debe. La Alcaldía de Guararé, junto al alcalde Amado Franco y el atleta Dionel Jaén, hacen posible este evento, de entrada gratuita, que promete convertirse en uno de los más esperados del año en la región.

El público podrá disfrutar de competencias de skate (patinaje en varias modalidades) y BMX (ciclismo), exhibiciones de surfskate y roller, bandas de rock y música en vivo, además de un variado mercadito para todos los gustos.

El Skate Fest 2026 no es solo un evento deportivo, es una celebración de la cultura urbana, el talento nacional y la energía joven que mueve a Panamá. Se espera asistan más de 300 personas.