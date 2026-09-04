El keniano Wanyonyi logra su cuarto título de Liga de Diamante en 800 m

El campeón olímpico y mundial keniano Emmanuel Wanyonyi se llevó el título de 800 metros de esta temporada en la Liga de Diamante de atletismo al imponerse en la etapa final, la de Bruselas, con un crono de 1 minuto, 41 segundos y 80 centésimas.

Ese tiempo constituye además un récord de la reunión de la capital belga.

Es la cuarta vez en su carrera que Wanyonyi, de apenas 22 años, acaba la temporada como el triunfador de la doble vuelta de pista en esta competición, tras imponerse también en las finales de las temporadas de 2023, 2024 y 2025.

Wanyonyi terminó en el estadio Rey Balduino, como de costumbre, de manera espectacular y se impuso en la meta por delante del argelino Djamel Sedjati (1:42.71).

El francés Yanis Meziane se quedó con el tercer lugar con un tiempo de 1:42.87, que constituye su mejor marca personal.