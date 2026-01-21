El laboratorio antidopaje de Roma recibe su acreditación olímpica

El laboratorio antidopaje de Roma recibió el lunes de parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) su acreditación olímpica, de cara a los Juegos Olímpicos (6-22 de febrero) y Paralímpicos (6-15 de marzo) de Invierno de Milán-Cortina.

"Nos hemos asegurado de que el laboratorio era capaz de absorber el volumen de trabajo ligado a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, manteniendo el estándar de calidad y el alto grado de exigencia que imponen las reglas antidopaje", explicó a la AFP el director ejecutivo sénior de la AMA, Olivier Rabin, en el marco de una conferencia de prensa.

"Nos hemos asegurado también de que el edificio está en conformidad, que los planes de contratación y formación del personal suplementario son coherentes y de que la cantidad de equipamiento es suficiente para absorber la recepción en un día de 250 muestras, cuando por costumbre se reciben unas 20", detalló.

Esta acreditación olímpica, concedida a poco más de dos semanas del inicio de los Juegos, es el epílogo de lo que Rabin presentó como "un maratón corrido a una velocidad de esprint".

El laboratorio de Roma, uno de los treinta del mundo que cuentan con acreditación de la AMA, se mudó a sus nuevas instalaciones del este de la capital italiana en diciembre.

Esa mudanza estaba aconsejada por la AMA desde 2017 y luego fue exigida cuando se concedieron los Juegos Olímpicos de Invierno a Milán y Cortina d'Ampezzo, ya que el anterior lugar se consideraba demasiado pequeño para poder gestionar correctamente el volumen de controles que genera el evento.

Durante un tiempo, los retrasos en el proyecto del nuevo laboratorio generó preocupación e hizo pensar en alternativas en el extranjero, pero finalmente pudo estar terminado a tiempo.