El mejor Lamine Yamal para el nuevo asalto a la Champions

El Barcelona se estrena el miércoles en la Champions contra el Feyenoord neerlandés con la tranquilidad de tener de nuevo la mejor versión de su joven estrella Lamine Yamal.

El campeón del mundo con España lideró con un doblete la goleada 5-0 endosada por el Barça al Valencia el domingo pasado en LaLiga, despejando las dudas de su inicio de temporada.

Un paso intrascendente por el primer partido de LaLiga contra el Elche y luego unas pequeñas chispas de genialidad frente al Athletic Club habían disparado las dudas en torno al extremo azulgrana, cuyo paso por el Mundial tampoco respondió a las altas expectativas.

Las imágenes de un Lamine muy serio tras ser sustituido en el partido del Elche no contribuyeron a tranquilizar a los aficionados barcelonistas.

"Todo el mundo quiere a Lamine y va por buen camino", lo defendía su técnico Hansi Flick, afirmando que en el partido contra el Athletic Club mostró por momentos "un nivel máximo".

Flick recordó la lesión muscular que le hizo perderse el tramo final de la temporada y lastró su rendimiento en el Mundial, pedía tiempo y no mostraba ninguna duda sobre su joven astro.

- Dos dobletes -

Dicho y hecho, dos partidos con sendos dobletes frente a Rayo Vallecano y Valencia bastaron para despejar las dudas.

"Me hizo mucha ilusión volver a marcar con el club de mi vida", dijo Lamine el primero de septiembre en la gala de entrega de premios del sindicatos de futbolistas españoles AFE, al día siguiente de su doblete contra el Rayo Vallecano.

En ese partido se convirtió en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en llegar a los 50 goles.

Frente a otros jugadores que habían estado en el Mundial, a los que Hansi Flick gestionó los minutos, con Yamal no dudó en darle partidos completos desde el principio.

"Creo que él puede gestionar los 90 minutos fácilmente", señalaba Hansi Flick el sábado antes del encuentro contra el Valencia, en el que Lamine fue uno de los más destacados.

El extremo azulgrana se multiplicó, no sólo marcando (se le anuló un tercer tanto por un fuera de juego milimétrico) y ayudando en ataque, sino también trabajando en la fase defensiva.

"Es un jugador que puede decidir partidos por sí mismo y con una calidad enorme, un jugador fantástico", dijo este martes su entrenador Hansi Flick.

El propio Lamine admite que puede seguir mejorando en su juego en general.

- Objetivo Champions -

"Quiero seguir creciendo. Soy un jugador muy joven que tiene mucho margen de mejora, pero siempre escuchando", dijo este martes Lamine en la rueda de prensa previa al partido contra el Feyenoord.

Su nombre suena ya para el Balón de Oro, pero "no me voy a poner a suplicar nada", dijo este martes, aunque aseguró estar "muy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección".

Vuelto a su mejor versión, Lamine, que lo ha ganado prácticamente todo con selección y club, está listo para ir a por el gran trofeo que le falta con el Barça.

"A nivel colectivo, (el objetivo es) seguir ganando títulos, en especial, la Champions", dijo Lamine este martes.

Desde que irrumpió en el Barcelona en la temporada 2023-2024, Lamine siempre se ha quedado a las puertas de luchar por la 'Orejona', un trofeo que prometió a sus aficionados.

El miércoles frente al Feyenoord empieza un nuevo intento para alcanzarla más de una década después de la última Champions lograda por el Barça en 2015.