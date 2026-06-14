El mexicano Isaac Del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, con final en el Plateau de Solaison, en plenos Alpes franceses, después de haberse adjudicado la octava y última etapa de esta prueba llamada anteriormente Dauphiné.

A tres semanas del inicio del Tour de Francia, donde ejercerá de primer lugarteniente de Tadej Pogacar, el mexicano del UAE se impuso en solitario en el alto de esa vertiginosa subida en Alta Saboya, un día después de haber logrado también la victoria en el Grand Colombier.

El joven mexicano de 22 años, que al inicio de la jornada contaba con un retraso de 49 segundos en la general respecto al australiano Luke Tuckwell, se lanzó al ataque a nueve kilómetros de la meta para recortar rápidamente su desventaja, dar alcance a los últimos escapados y dirigirse en solitario hacia la victoria.

En la clasificación general final, aventajó a Tuckwell, revelación de esta 78ª edición, en 54 segundos, y al español Juan Ayuso, segundo en la etapa, que completa el podio a 1:17 del vencedor.

Es ya la tercera vuelta por etapas de una semana de categoría World Tour que gana este año el joven "Torito", tras la Tirreno-Adriático y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

Del Toro regresaba a la competición en este Tour de Auvernia-Ródano-Alpes después de haber sufrido un desgarro en el muslo que le obligó a abandonar en la Vuelta al País Vasco en abril.

Una vez más, el tan esperado duelo entre los jóvenes líderes llamados a suceder algún día al dúo Pogacar-Vingegaard terminó antes de tiempo, ya que, tras los abandonos de Del Toro y Ayuso en el País Vasco, fue Paul Seixas quien tiró la toalla el domingo.

Tras una dura caída la víspera, el prodigio francés de 19 años insistió en tomar la salida de la exigente última etapa pese a los voluminosos vendajes en ambos brazos, decidido a "darlo todo".

Pero puso pie a tierra después del primero de los cuatro puertos del día, al sentir dolores que, según su equipo, no ponen en peligro su participación en el Tour de Francia (4-26 de julio).