El mexicano "Memo" Ochoa celebra su histórico récord de seis Copas del Mundo

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa celebró haber hecho historia al convertirse este jueves en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo, durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Ochoa, de 40 años, compartirá este récord con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes debutarán en el Mundial de Norteamérica la próxima semana.

"Estoy muy contento de lograr este récord", dijo Ochoa al final del partido en el que México venció 2-0. "Hay mucho detrás de estos seis Mundiales, mucha vivencia, mucho recorrido".

En los minutos previos al partido contra Sudáfrica, Ochoa salió a la cancha para sentir el ambiente, algo que no acostumbra, "pero hoy era un día especial".

"Salí a la cancha para agradecer lo que he vivido en este día que marca la historia", dijo el guardameta que juega para México con el número 13 en el dorsal.

"Quería vivir este momento del cierre de mi carrera, y qué mejor que con este récord y en casa", añadió, agradecido con los aficionados "que me han seguido y apoyado durante todos estos años".

En esta jornada inaugural, Ochoa asumió el papel de suplente después de acumular once partidos mundialistas consecutivos.

El actual cancerbero del Limassol de Chipre manifestó su deseo de poder jugar un partido en su sexto Mundial.

"El que decide es el entrenador, si me pone, yo feliz, y si no, jugaré el rol que me toque, asumirlo para que le vaya bien a México", apuntó.

La travesía mundialista de Ochoa comenzó en Alemania 2006 a la edad de 20 años, pero no jugó ningún partido. Tampoco alineó en Sudáfrica 2010.

El veterano guardameta comenzó a tener rodaje mundialista en Brasil 2014 con cuatro partidos. Ante la Seleçao se le recuerda por su espectacular atajada ante un cabezazo de Neymar.

En Rusia 2018 participó en cuatro juegos y en otros tres en Catar 2022.

Con ese bagaje, Ochoa se definió como un mexicano que "siempre luchó y trabajó para dejar el nombre de México en alto".