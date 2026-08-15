El nadador francés Léon Marchand consigue su primer título europeo

La estrella francesa de la natación Léon Marchand conquistó este sábado el primer título de campeón de Europa de su carrera al imponerse en la final de 200 metros mariposa en París.

Dos años después de sus hazañas en la piscina de los Juegos Olímpicos de 2024, Marchand se impuso en esta ocasión con un tiempo de 1 minuto, 51 segundos y 72 centésimas, claramente por delante del húngaro Richárd Márton (1:54.06, plata) y del griego Apóstolos Siskos (1:54.13, bronce).

Marchand, de 24 años, batalló durante gran parte de la final con un compañero de entrenamiento a las órdenes de Bob Bowman en Estados Unidos, el húngaro Hubert Kós, que resistió 150 metros pero se desinfló en el tramo final.

"El ambiente ha sido una locura, voy a recordarlo siempre", aseguró el francés ante la gran expectación que había generado entre sus compatriotas su presencia en esta final.

"Los últimos cincuenta metros fueron realmente bien. Creo que fueron los mejores cincuenta metros que he hecho en mucho tiempo", apuntó.

Para Francia, anfitriona de este Campeonato Europeo de Natación, se trata del primer título individual en la competición.

Marchand, cuatro veces oro olímpico y siete veces campeón mundial, no había conseguido coronarse en un Europeo.

Después de lesionarse recientemente en los campeonatos de Francia, el nadador decidió reducir su programa en este campeonato continental, donde el domingo tiene un nuevo reto: medir su potencial en los 400 metros en estilo libre, una distancia donde apenas se probó al más alto nivel.