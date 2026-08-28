El noruego Andreas Leknessund gana la 7ª etapa de la Vuelta a España en Valdelinares

El ciclista noruego Andreas Leknessund, del equipo UnoX-Mobility, se impuso este viernes en la 7ª etapa de la Vuelta a España, con final en alto en Valdelinares, donde el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot rojo de líder.

Leknessund, de 27 años, logró su primera victoria de etapa en una de las tres grandes vueltas, tras escaparse a menos de ocho kilómetros para meta. Segundo fue su compañero de equipo y compatriota Tobias Johannessen, a 34 segundos, y tercero el belga del Visma Wout Van Aert (47 segundos).

Leknessund portó durante está séptiema etapa un brazalete negro en memoria del rey de Noruega Harald V, fallecido este viernes por la mañana.

El top-10 de la etapa contó con dos corredores colombianos, Juan Felipe Rodríguez Contreras (5º a 1 minuto y 13 segundos), e Iván Sosa (6º a 1 minuto y 16 segundos).

En la pelea por la general, Pogacar, ganador de tres etapas de las siete disputadas, y que persigue su primera victoria final en la Vuelta, pegó un acelerón en los últimos kilómetros que le permitió sacar seis segundos en meta al austríaco Felix Gall y 16 segundos al español Enric Mas, segundo en la general a casi cuatro minutos del ogro esloveno.