El nuevo formato del All Star divide a las estrellas: "Veremos mañana"

Disfrutando del parón competitivo, las superestrellas de la NBA se congregaron el sábado en Inglewood (sur de Los Ángeles) para un All Star Game que por primera vez enfrentará a estadounidenses contra internacionales, un formato que no satisface a todos.

En lugar del clásico duelo entre las conferencias Este y Oeste, la liga de básquet ensayará el domingo un minitorneo de tres combinados, dos de ellos con jugadores locales y uno con extranjeros.

La propuesta, un paso más hacia el esperado choque "Estados Unidos contra el resto del mundo", es el último intento por recuperar el brillo del Juego de las Estrellas.

Este emblemático espectáculo ha ido perdiendo audiencia dramáticamente en los últimos años por la falta de motivación de los jugadores por competir, lo que genera partidos sin intensidad defensiva con colecciones de triples y volcadas sin oposición.

El sábado, antes de la tradicional jornada de concursos, las estrellas comparecieron para atender a los medios y a los dos centenares de creadores de contenido invitados este año por la NBA, lo que dio lugar a sesiones con preguntas insospechadas.

Las posiciones más favorables a promover esta rivalidad entre jugadores estadounidenses e internacionales fueron figuras del llamado Equipo Mundo.

"Es una competencia muy buena y creo que va a ser mejor que en los últimos años", consideró Luka Doncic, que participará en su sexto All Star y primero como líder de Los Angeles Lakers.

Aunque se perdió los últimos cuatro partidos por una lesión de isquiotibiales, el base esloveno confirmó que saltará a la pista algunos minutos el domingo.

"Me siento bastante bien", afirmó. "Estuve a punto de volver el anterior partido así que creo que jugaré un poco".

Doncic, máximo anotador de la temporada con 32,8 puntos de media, representó a los Lakers en el Intuit Dome, casa de los vecinos Clippers, ante la ausencia el sábado de LeBron James, que prefirió comparecer ante la prensa el domingo antes del juego.

En sintonía con Doncic, el francés Victor Wembanyama dijo que el "orgullo" puede ser un elemento que devuelva las ganas de competir.

"La razón es sencilla. Muchos de los mejores jugadores son internacionales y se sienten orgullosos de ello. El orgullo también existe en el lado estadounidense, es natural. Todo lo que se acerca a representar a tu país crea cierto orgullo", dijo el pívot de los San Antonio Spurs.

- Nostalgia del Este contra Oeste -

En el lado estadounidense, la nueva propuesta no parece generar tanto entusiasmo e incluso hay cierta añoranza de la antigua rivalidad Este contra Oeste, que fue recuperada esporádicamente en 2024 tras seis años de otros formatos.

"No puedo decir que lo odie ni que me encante, porque realmente no sé cuál es la situación", dijo Kawhi Leonard, estrella de los anfitriones Clippers.

"Creo que ningún formato te obliga a competir", consideró. "Preferiría que fuera Este contra Oeste. Salir ahí fuera, competir y ver cuál es el resultado".

A Cade Cunningham, base de los Detroit Pistons, también le gustaría formar parte de un choque entre conferencias, que en el pasado dejó momentos inolvidables de la mano de íconos como Michael Jordan, Magic Johnson o Kobe Bryant.

"Crecí con el único deseo de participar en el All-Star Game y mis dos únicos años hasta ahora han sido con estos formatos diferentes", recordó el base de los jefes de la Conferencia Este.

"Me gustaría vivir la experiencia del Este contra el Oeste. Quiero poder vivir lo que vivieron todos los grandes, pero solo estoy jugando con las cartas que me han repartido. Estoy seguro de que volverá en algún momento", señaló.

En un lugar intermedio se posicionó Nikola Jokic, al que antes de entrar en el debate se le preguntó sobre qué caballo recomienda comprar en Estados Unidos.

El pívot serbio, tres veces MVP, dijo que jugará igual que en sus siete anteriores Juegos de las Estrellas.

"Voy a jugar como lo hago todos los años. No estoy seguro de que esto me vaya a dar otro impulso porque juego todos los partidos igual. Lo veremos mañana", resumió la figura de los Denver Nugggets.