El paraciclista

Esteban Goddard se convertirá en el primer atleta panameño en competir en la categoría paraciclismo dentro de unos juegos paralímpicos.

Este chiricano practica ciclismo desde los 15 años y, tras un accidente en 2019 donde perdió una de sus piernas, vuelve a formar parte de la selección nacional y representará a Panamá en París.

ML. ¿Cómo llegaste a ser paraciclista?

E.G. “Tras el accidentes en el 2019 donde perdí mi pierna, mi pensar era cómo iba a regresar al ciclismo, si iba poder montar bicicletas. Muchos doctores me hablaron de prótesis, y me entusiasmé. Empecé a investigar, conocí el paraciclismo. Apenas sentí que ya podía andar en bicicleta empecé a practicar en una pierna. Conseguí mi primera prótesis. Me puse en contacto con el Comité Paralímpico de Panamá, que creyó en esta disciplina, hoy vamos a París. Tras dos años de recuperación vuelvo a formar parte de la selección nacional”.

ML ¿Qué tipo de apoyo requiere el paraciclismo panameño?

E.G. “Como atleta de paraciclismo, solo me queda ponerme de pie y aplaudir el esfuerzo del Comité Paralímpico de Panamá porque creyeron en nosotros y hoy en día por primera vez en la historia Panamá una representación en esta disciplina. Si nos vamos a estructura, se necesita un velódromo que no solo beneficiaría el paraciclismo, sino al ciclismo convencional, igual se requiere un centro de alto rendimiento en cada provincia y más competencias locales, y por supuesto, el apoyo financiero que supla las necesidades de gastos, alimentación y entrenamiento que necesitamos como atleta”.