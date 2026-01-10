El patinador estadounidense Malinin vuelve a brillar a un mes de los Juegos Olímpicos

El prodigio estadounidense Ilia Malinin conquistó este sábado en San Luis, Misuri, su cuarto título consecutivo de campeón de patinaje artístico de Estados Unidos y será el gran favorito para ganar el oro olímpico dentro de un mes en los Juegos de Milán-Cortina.

Vigente doble campeón del mundo y doble ganador de la final del Grand Prix, el patinador de 21 años se quedó a poco de ser seleccionado para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022.

Desde entonces reina en el patinaje mundial y volvió a dar una demostración en San Luis, al imponerse con un total de 324.88 puntos, más de 57 unidades por delante del segundo, Andrew Torgashev.

Es el primer patinador, y hasta la fecha el único, en dominar el cuádruple axel, el salto más difícil, que logró en tres ocasiones durante su programa libre del sábado.

"No estaba seguro de lo que debía hacer; decidí no correr ningún riesgo, jugar a lo seguro, porque sé que seguramente tendré que volver a hacerlo dentro de unas semanas", dijo a periodistas.

Madison Chock y Evan Bates, por su parte, conquistaron su séptimo título nacional en danza sobre hielo, dominando los programas corto y libre de la competición, con un récord de puntos para ellos en el libre (137.17).

La selección olímpica estadounidense que participará en los Juegos italianos (6 al 22 de febrero) se anunciará el domingo.