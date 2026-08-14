El patrón del atletismo mundial, dispuesto a defender en los tribunales el veto a los atletas rusos

El presidente World Athletics, Sebastian Coe, prometió el viernes que si tuviera que defender judicialmente las sanciones impuestas a los atletas rusos, privados de competición desde marzo de 2022, estaría dispuesto a comparecer ante un tribunal.

La federación rusa de atletismo depositó a principios de julio una nueva denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar las sanciones de World Athletics.

La instancia que rige el atletismo mundial había confirmado días antes la exclusión de las competiciones a los participantes rusos, pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha reintegrado ya a los deportistas rusos de cara a los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles.

"Quisiéramos garantizar a todos los deportistas la posibilidad de participar en los Juegos y que no se los responsabilice por los actos de su gobierno", declaró entonces Kirsty Coventry, la jefa del COI.

World Gymnastics y la Unión Internacional de Patinaje son algunas de las instancias que han suavizado sus medidas hacia los deportistas rusos.

Pero no World Athletics, cuyo presidente, el británico Sebastian Coe, dijo el viernes estar dispuesto a presentarse "ante el tribunal arbitral para defender esa posición".

"No se trata de política ni de pasaportes. Se trata de la integridad de la competición y esta es la postura que defendemos", se explicó el doble campeón olímpico de los 1.500 m, durante el Campeonato Europeo de Atletismo, respondiendo indirectamente a la federación rusa, que afirma que las sanciones son "selectivas y politizadas".

World Athletics creó en 2022 un fondo dedicado a ayudar y apoyar a los atletas ucranianos, ya que para la instancia no hay "ninguna duda de que la capacidad de Ucrania y de sus atletas para entrenar y competir seguía estando gravemente comprometida".

A principios de julio, Ucrania cargó contra la decisión del COI al respecto de la participación rusa en Los Ángeles, considerándola "prematura", mientras la invasión rusa continúa en su quinto año.