El peruano Ignacio Buse avanza a la final del torneo de Winston-Salem

El tenista peruano Ignacio Buse derrotó este viernes al francés Benjamin Bonzi para meterse en la final del torneo ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos), donde pugnará por el segundo título de su carrera.

Buse, número 35 del ranking mundial, superó a Bonzi (109) por 6-2, 4-6 y 6-1 en la primera semifinal de este evento de antesala del Abierto de Estados Unidos.

El sudamericano, de 22 años, chocará en la final del sábado frente al ganador del duelo entre el australiano James Duckworth y el británico Arthur Fery, sorprendente semifinalista del pasado Wimbledon.

Buse se erigió en favorito al triunfo en este torneo, que concluye solo un día antes del inicio del US Open, tras las eliminaciones del ruso Daniil Medvedev y el italiano Luciano Darderi.

Tras dar cuenta del argentino Juan Manuel Cerúndolo en cuartos de final, Buse se mostró muy fiable en el servicio este viernes para superar a Bonzi tras casi dos horas de partido.

El peruano jugará la segunda final de su carrera después de que el pasado mayo inaugurara su palmarés en el ATP 500 de Hamburgo, siendo el cuarto tenista de su país en ganar un título del circuito masculino.

Con su victoria del viernes, Buse es el primer finalista peruano de un torneo de pista dura desde Luis Horna en 2004 en Long Island.