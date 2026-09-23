El piloto francés Hadjar renueva contrato con Red Bull para 2027

El piloto francés Isack Hadjar seguirá siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull durante la temporada 2027 de Fórmula 1, anunció este miércoles la escudería austriaca.

Hadjar, de 21 años, ha causado una gran impresión en el año de debut en el equipo, tras ser ascendido después de una sólida campaña como novato con la escudería filial Racing Bulls en 2025.

El francés se perdió las últimas tres carreras por una lesión en la muñeca, pero aun así se mantiene octavo en el campeonato de pilotos con 71 puntos, con una racha de siete carreras consecutivas acabando entre los seis primeros, incluido un podio en Mónaco.

"He sido capaz de justificar la confianza que han depositado en mí. Siempre busco escuchar, aprender y exigirme más cada día, y eso solo hace que me entusiasme aún más lo que viene por delante", declaró Hadjar, citado en el comunicado.

El francés dijo ser "consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max".

Hadjar volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Con Verstappen, que también renovó recientemente hasta 2030, Red Bull se asegura la pareja de pilotos para el campeonato del año próximo.