El plusmarquista de decatlón Kevin Mayer será baja toda la temporada

El atleta francés Kevin Mayer, plusmarquista mundial de decatlón, anunció este miércoles que no competirá en la temporada de 2025 por la lesión en los isquiotibiales que ya le dejó el año pasado sin Juegos Olímpicos en París.

"Es mi primera temporada en blanco, la primera en la que no voy a vestir la camiseta de Francia", lamentó el dos veces plata olímpica (2016, 2021) en un encuentro virtual con la prensa.

Desde el Mundial de Budapest-2023, Mayer arrastra dolor en la pierna izquierda.

En aquella cita en Hungría abandonó y casi un año después, en la reunión de París de julio de 2024, en plena carrera de 110 metros vallas, se cayó y sufrió el desgarro de un tendón de los isquiotibiales "en un 95%".

El objetivo para él en este 2025 era estar en el Mundial de Tokio de septiembre, pero según explicó el propio decatleta este miércoles, se ha dado cuenta de que sigue mermado "física y mentalmente" por esa "grave lesión".

"Pero no tengo dudas de que me voy a curar", apuntó el atleta de 33 años, que no da su carrera por terminada.

Kevin Mayer batió en 2018 el récord mundial de decatlón al acumular 9126 puntos y la plusmarca sigue vigente desde entonces.