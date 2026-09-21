El principal acusado de matar al exrugbier Aramburu disparó por "puro reflejo militar"

El autor de los disparos mortales contra el exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburo explicó este lunes ante un tribunal de París que le disparó por "puro reflejo militar" frente a una "paliza total".

Loïk Le Priol, exmilitar y activista ultraderechista de 32 años, se enfrenta a la cadena perpetua en este juicio por matar el 19 de marzo de 2022 a Aramburu tras una discusión en la terraza de un bar de París.

Ante los magistrados y el jurado popular, Le Priol afirmó que fue víctima de "provocaciones" del amigo de la víctima, Shaun Hegarty, de una "agresión" de Aramburu y que finalmente disparó "hasta que todo" se detuvo.

Su compañero en el banquillo de los acusados Romain Bouvier fue el primero en disparar en el céntrico bulevar Saint Germain, tras irse detrás de los rubgbiers que ya se habían marchado del bar para continuar la pelea, según la acusación.

"Escuché disparos", explicó Le Priol. "Ya no es una bronca de bar", "eso me impulsa", relató.

El principal acusado aseguró que corrió para alcanzar a Bouvier y a los deportistas, con las "pulsaciones a 200" y "sangre en la boca", pero no para volver a pelear.

Cuando llegó a la altura de los rugbiers, según su relato, estos le "golpean por la izquierda" y recibe "un enorme golpe en la cara" y "en el segundo siguiente", otro en la parte posterior del cráneo. "Una paliza total", dijo.

Por "puro reflejo militar, mientras me sujetan por detrás", "saco mi arma" y disparo "hasta que todo se detiene", explica Le Priol, sin perder en ningún momento su aplomo.

El acusado reconoció su inclinación por las armas y el alcohol, pero negó ser racista, pese a que se encontraron fotos en su celular que apuntan a lo contrario.

El veredicto se espera el viernes.