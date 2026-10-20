El PSG convierte en humano al Barça pero teme por Kvaratskhelia y Dembélé

El Paris Saint-Germain salió vencedor por 4-2 del duelo estelar de la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Barcelona, hasta ahora imparable esta temporada, este martes en un partido donde se lesionaron Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos y Dani Olmo.

Vitinha (81') y Fabián Ruiz (86') decidieron un pulso que había llegado igualado a la recta final después de que los locales se adelantaran en dos ocasiones, con goles de Désiré Doué (38') y Lucas Hernandez (73'), y de que los catalanes fueran igualando gracias a Xavi Espart (55') y Lamine Yamal (79').

"Somos un equipo que sabe adaptarse a lo que ocurre en el terreno de juego", se enorgulleció el entrenador español del PSG, Luis Enrique.

Tanto PSG como Barça habían ganado en las dos primeras fechas de esta Champions y los franceses llegaban al partido como líderes por una mejor diferencia de goles: ahora se distancian con 9 unidades, mientras que los catalanes se quedan anclados en las 6 unidades.

El Barça da sus primeras muestras de vulnerabilidad de este curso justo antes de recibir el domingo al Real Madrid en el gran Clásico de LaLiga española.

- Carrusel de lesionados -

La gran duda para esos dos próximos duelos de PSG y Barça estará en el estado físico de los jugadores lesionados.

Las alarmas se dispararon especialmente para los parisinos en el minuto 58, cuando fueron cambiados forzosamente dos de sus jugadores, Kvaratskhelia y Marquinhos.

Las alarmas se dispararon sobre todo con el georgiano, que se dañó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

Antes de ello, el PSG había visto salir del partido a su Balón de Oro Dembélé, que tuvo que dejar su puesto en el ataque de los parisinos a Ferran Torres en el 19', después de una aceleración tras la cual se echó la mano a la parte trasera de su muslo izquierdo.

Poco después, en el 26, Olmo se dañaba en el aductor y solicitaba también el cambio, visiblemente contrariado.

- "Masacre a la parisina" -

La primera parte se había visto precedida por un tifo enorme en uno de los fondos, en el que una figura enmascarada destrozaba con una motosierra un escudo del Barcelona junto a un mensaje intimidante: "Masacre a la parisina".

No llegó a tal consideración, pero el PSG dispuso desde el principio de ocasiones con más peligro e intención.

Avisó ya en el segundo minuto con un tiro al palo de Khvicha Kvaratskhelia y después el arquero Joan García protagonizó intervenciones espectaculares ante Ferran Torres (25', 29').

El PSG obtuvo premio a su insistencia en el 38', cuando Yamal erró en un pase y Doué recuperó el balón, se acondicionó una posición de disparo y desde la frontal envió un tiro que se convirtió en el primer tanto.

Fermín López, en una doble gran ocasión en el 39', rozó el empate antes del descanso, pero primero se topó con una mano salvadora del arquero Matvey Safonov y luego el brasileño Marquinhos salvó bajo palos.

- Doble zarpazo final -

Pudo desquitarse luego Fermín dando la asistencia para que el joven de 19 años Xavi Espart igualara en el 55', instantes antes de los cambios de Marquinhos y Kvaratskhelia en un PSG que tomaba oxígeno en el 73', cuando Lucas Hernandez marcó el 2-1 provisional, de cabeza en un saque de esquina.

Yamal ponía de nuevo la igualdad en el marcador en el 79, con un tiro en el área con poco ángulo.

Pero ahí llegó la última reacción del PSG, la decisiva: el portugués Vitinha marcó primero en el 81', con un disparo desde la frontal del área, y el español Fabián Ruiz, que acaba de ser padre, marcó a placer el 4-2 definitivo en el 86', para desatar la fiesta en el Parque de los Príncipes.

"Fue un partido fantástico por parte de ambos equipos y ellos han demostrado ser mejores que nosotros. En los últimos diez minutos no estuvimos frescos", afirmó el técnico alemán", admitió el técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick.