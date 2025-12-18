El PSG y los penaltis acaban con la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental

El portero ruso Matvéi Safónov y el París Saint-Germain hicieron añicos este miércoles la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental, en Catar, al ganar 2-1 la final en tanda de penales tras un empate 1-1.

Safónov, de 26 años, detuvo cuatro tiros en la definición desde los doce pasos, cobrados por el español Saúl Níguez y los brasileños Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo.

Los portugueses Vitinha y Nuno Mendes patearon con éxito para los campeones de Europa en el estadio Ahmad bin Ali, en Al-Rayyan, mientras que el uruguayo Nicolás de la Cruz fue el único que pudo hacerlo por el equipo de Rio de Janeiro, ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia marcó en el tiempo reglamentario el gol del PSG en el minuto 38 y el internacional italiano de origen brasileño Jorginho niveló, de penal, en el 62.

Dirigidos por Luis Enrique, los franceses se dan un gusto en la Intercontinental, después de perder 3-0 contra el Chelsea la final del Mundial de Clubes, en julio en Estados Unidos.

Ha sido un 2025 extraordinario para el PSG con los títulos de la Supercopa, la Liga y la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y, ahora, la Intercontinental. Emula así los sextetes del Barcelona en 2009 y el Bayern de Múnich en 2020.

"Es un año irrepetible", festejó en rueda de prensa el técnico español.

El dominio de clubes europeo, en tanto, sigue vigente en estos torneos.

El último equipo sudamericano que ganó la Copa Intercontinental o el Mundial de Clubes fue el Corinthians en 2012.

- "El mejor equipo del mundo" -

"Es el mejor equipo del mundo", dijo el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el 10 del Flamengo, rindiéndose ante el PSG.

"Conseguimos empatar, pero nos faltó un poquito de piernas para completar la remontada", analizó.

Ganador del Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, Ousmane Dembélé, lastrado por problemas físicos en los últimos meses, comenzó en el banquillo.

Luis Enrique apostó por un ataque con Désiré Doué, el surcoreano Kang-in Lee y Kvaratskhelia. Filipe Luís, del otro lado, puso en cancha lo mejor que tenía.

El PSG tomó rápido el control y un error del arquero rubro-negro, el argentino Agustín Rossi, acabó con un disparo de Fabián Ruiz que anidó en la red cuando ni siquiera se cumplían 10 minutos.

La jugada, sin embargo, fue anulada por el VAR: el balón había salido por la última línea cuando el arquero lo regalaba en un mal despeje.

El dominio del PSG era abrumador y ello no cambió pese a que Luis Enrique tuvo que rediseñar planes con la salida por lesión de Lee, entre lágrimas, en el minuto 35.

Otro fallo de Rossi fue, esta vez sí, aprovechado por los parisinos.

Doué centró desde la banda derecha en busca de Kvaratskhelia y el cancerbero salió a cortar, pero dejó la esfera a los pies del georgiano, quien anotó sin oposición.

"Fue una bola muy rápida (...). Se me fue entre la punta de los dedos", lamentó Rossi.

- De Rossi a Safónov -

La entrada de Pedro fue el primer movimiento de Filipe Luís, que intentaba quebrar la impasable dupla de centrales formada por el brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho.

Las circunstancias lo ayudaron, porque el penal llegó rápido.

De Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y, por intermedio del VAR, el árbitro sentenció penalti.

Convirtió Jorginho, con su categoría de campeón del Mundial de Clubes, trofeo que alzó con el Chelsea en 2022.

Luis Enrique respondió con la entrada de Dembélé. Ya no había nada que reservar.

Sobre el final de los 90 minutos, el Balón de Oro generó una punzante jugada que Marquinhos, con todo a su favor, no pudo finalizar.

Así llegó la prórroga, los penales y la hora de Safónov, con una buena pizca de complicidad de los cobradores del Flamengo, muy flojos.

"Estoy muy triste por perder, pero al mismo tiempo muy orgulloso de mis jugadores", expresó Filipe Luís.

"¿De dónde salió ese arquero?", lamentaron en un bar de Rio de Janeiro.

"Los penaltis son una lotería", dijo a la AFP Douglas Rodrigues, corredor de seguros de 36 años que hinchaba por el Fla. "Jugamos de igual a igual".