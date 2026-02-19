El racismo ensucia el fútbol tras queja de Vinícius Júnior

¿Llamó “mono” Gianluca Prestianni a Vinícius? Sin importar la respuesta, el racismo volvió a ensuciar el deporte: el astro brasileño acusó al futbolista argentino, que negó sus palabras -expresadas mientras se tapaba con la camiseta-, el martes durante el Benfica-Real Madrid de la Liga de Campeones.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado “mono” por Prestianni.

La UEFA anunció ayer la apertura de una investigación por las “acusaciones de comportamientos discriminatorios” precisando que “se ha nombrado a un inspector especializado en ética y cuestiones disciplinarias para investigar las acusaciones”.

“No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, añadió el presidente de la FIFA Gianni Infantino en Instagram.

“Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”, continuó.

“Es un crimen”

Vinícius no habló en la zona mixta del Estadio de la Luz, pero se manifestó también en redes: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos”.

Grandes figuras del fútbol como Thierry Henry, Clarence Seedorf o Wesley Sneijder salieron en defensa del brasileño.

“También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me pasó. A veces, te sientes solo, porque será tu palabra contra la suya”, afirmó Henry, destacado comentarista en CBS Sport. “Veamos lo valiente que es (Prestianni). ¿Por qué te tapas la nariz y la boca?”, añadió.

El lamentable capítulo recorrió el planeta. Este miércoles L’Equipe abría su web con un extenso artículo: “Comprender todo sobre el caso Prestianni”.

La Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en sus redes sociales enfatizando en que “el racismo es un crimen”, y le envió a su jugador un mensaje de solidaridad.