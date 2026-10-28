El Real Madrid se disculpa con China por los comentarios de Mbappé

El Real Madrid se disculpó el miércoles con China por comentarios de su estelar atacante francés Kylian Mbappé sobre el exlíder Mao Zedong, que desataron una tormenta de críticas.

Burlarse de Mao sigue siendo un tabú medio siglo después de la muerte del histórico líder, por lo que varias marcas chinas han dejado de patrocinar al delantero francés y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga española.

"El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", escribió el club en un comunicado.

"Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid", agregó el equipo, considerado el más grande del mundo.

Su mensaje se suma al que emitió la víspera el astro francés por decir que el meme más gracioso que ha visto en internet es en el que aparece su rostro superpuesto en el cuerpo de "un tipo cualquiera", que creía que era "un dictador chino", en una aparente referencia a Mao.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras (...) estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Guo Jiakun afirmó que el país toma "en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión".

LaLiga, el campeonato español de fútbol, lamentó el martes el comentario de Mbappé y se disculpó con "todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".

El video en el que quedó registrada la broma de Mbappé no se podía compartir o fue eliminado de las redes sociales chinas, que están bajo un estricto control, mientras los medios estatales omitieron cualquier referencia a Mao.

En su lugar, afirmaron que el futbolista había hecho "comentarios inapropiados sobre China".

- Bloqueado -

Sin embargo, el futbolista siguió enfrentando este miércoles una avalancha de críticas.

"Sus comentarios fueron ofensivos hacia China y el pueblo chino, por lo que no pueden traducirse", escribió una persona en la plataforma Weibo.

La red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote o el Instagram chino, suspendió la cuenta de Mbappé, donde tiene más de un millón de seguidores.

Lo mismo ocurrió en Weibo, en donde un aviso indica que "el usuario fue bloqueado debido a que violó las leyes o el Convenio de la Comunidad de Weibo".

Algunos reportes de medios chinos indican que marcas globales como Dior y Hublot eliminaron su contenido relacionado con Mbappé en Weibo.

Una búsqueda de la AFP en los perfiles en esa plataforma de las dos marcas de lujo con el nombre chino de Mbappé no arrojó resultados.

Además, cuando la AFP visitó la tienda insignia de Adidas en el distrito comercial de Sanlitun, en Pekín, había camisetas del Real Madrid a la venta, pero ninguna con el nombre del astro francés.

Los productos de Mbappé, incluidas camisetas no oficiales y gorras, siguen estando disponibles en el gigante del comercio electrónico Taobao.

Los medios estatales chinos habían elogiado anteriormente a Mbappé como una "sensación del fútbol" y un "talento", muy querido además por los aficionados del país.

Su rostro aparece en vallas publicitarias, en bebidas con electrolitos y en todas las redes sociales.

A Mbappé también se le conoce a veces cariñosamente como "Guigui", que significa "tortuga" en mandarín, por su parecido con un personaje de la película "Las Tortugas Ninja".