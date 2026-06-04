El responsable de Los Ángeles 2028 descarta dimitir por figurar en archivos Epstein

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, dijo este jueves que no consideró dimitir por su aparición en los documentos de la investigación sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Wasserman, empresario deportivo de 51 años, se vio inmerso en el escándalo al difundirse el pasado enero unos correos electrónicos que intercambió décadas atrás con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, que evidenciaban un posible flirteo entre ambos.

Entre las figuras que reclamaron su renuncia estuvo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, mientras Wasserman se defendió asegurando que el intercambio se produjo antes de conocer los delitos de Maxwell, condenada por reclutar menores de edad para Epstein.

Este jueves, Wasserman dijo que mantiene un contacto frecuente con la máxima autoridad de la ciudad.

"Hablo con la alcaldesa cada semana, si no con más frecuencia, y nuestras conversaciones quedan entre nosotros", dijo el ejecutivo en una rueda de prensa en Los Ángeles. "Estas siguen siendo reflexivas y productivas, con una visión completamente compartida de ofrecer los mejores Juegos para la ciudad y la comunidad".

Al ser preguntado si tenía intención de dimitir, o si alguna vez había pensado hacerlo, se limitó a responder: "No".

La alcaldesa, en plena campaña por un segundo mandato, no asistió a la rueda de prensa del jueves.

A una semana del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, que celebrará ocho partidos en Los Ángeles, los organizadores olímpicos dijeron haber aprendido de la experiencia del máximo torneo de fútbol, incluso en cuestiones de seguridad.

En el ámbito diplomático remarcaron su preparación para lidiar con las tensiones que llevaron a la selección de Irán a trasladar su concentración para el Mundial desde Estados Unidos a México, otro de los países coanfitriones.

"Este es un momento único y complejo para Irán y para el Mundial", dijo Wasserman. "Irán siempre iba a venir a los Juegos Olímpicos. Corea del Norte va a venir y puede que Rusia y Bielorrusia vuelvan a los Juegos Olímpicos".

"Así que la cuestión de los visados para países con los que no tenemos relaciones diplomáticas forma parte de nuestro plan de actuación desde 2017. Hemos estado trabajando muy de cerca con el Departamento de Estado para anticiparnos a esa situación", recalcó.