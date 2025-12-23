El rugbier Kolisi, capitán de Sudáfrica, volverá a los Stormers

El emblemático rugbier Siya Kolisi, capitán de la selección sudafricana ganadora de los dos últimos Mundiales, regresará en julio de 2026 a los Stormers, anunció el martes esta franquicia sudafricana de Ciudad del Cabo.

"Este traspaso permitirá a Kolisi acercarse a su familia y aportar su grano de arena al equipo en el que todo comenzó para él después del rugby escolar", indicó su futuro equipo.

Kolisi, de 34 años y quien juega como tercera línea, es un emblema del rugby en Sudáfrica por haber sido el primer capitán negro de su equipo nacional.

Actualmente juega en los Sharks de Durban, también en Sudáfrica, donde llegó a mediados de 2024 después de una experiencia poco fructífera de un año en el Racing 92 francés.

Kolisi ha cerrado un 2025 esperanzador y sueña con poder conquistar en 2027 con Sudáfrica un tercer título mundial consecutivo.

Sudáfrica, cuádruple campeón mundial, es actualmente la selección número 1 del ránking y ganó en 2025 por sexta vez, y segunda consecutiva, el Rugby Championship, el torneo de las potencias del hemisferio sur.