El ruso Ovechkin supera el récord histórico de goles de Gretzky en la NHL

El ruso Alex Ovechkin estableció este domingo un récord de 895 goles anotados en la liga de hockey sobre hielo norteamericana (NHL), superando la marca del mítico Wayne Gretzky que por mucho tiempo se consideró inalcanzable.

La estrella de los Washington Capitals alcanzó la cima marcando en la cancha de los New York Islanders, a la que acudió el propio Gretzky para felicitarlo.

Ovechkin, de 39 años, llegó a la marca en 1.487 partidos, exactamente los mismos que jugó el gigante canadiense antes de retirarse en 1999.

El astro ruso, que ha jugado 20 temporadas también como Gretzky, culminó la hazaña con un potente disparo lejano y lo celebró lanzándose al hielo en medio del entusiasmo de los aficionados del UBS Arena de Elmont (Nueva York), exultantes por presenciar este gran capítulo de historia de la NHL.

El partido, que los Islanders dominaban por un 2-1 parcial en el segundo cuarto, se interrumpió para una ceremonia de reconocimiento a 'Ovi' sobre la pista.

"Dije que sería el primero en darte la mano cuando batieras el récord", afirmó Gretzky antes de fundirse en un abrazo con el moscovita.

"Dicen que los récords están para romperse pero no estoy seguro de quién va a marcar más goles que esto", admitió después.

El canadiense, conocido como "El Grande", ya estuvo presente el viernes en la cancha de los Capitals cuando Ovechkin empató su récord con un doblete ante los Chicago Blackhawks.

Los aficionados del hockey sobre hielo, y en general del deporte norteamericano, llevaban semanas siguiendo la cuenta atrás hacia la gesta del ruso.

"Vaya día", comenzó diciendo Ovechkin. "Como siempre digo, este es un deporte de equipo y sin mis compañeros, toda la organización, los aficionados, nunca estaría aquí. Nunca habría superado a "El Grande".

"Os quiero mucho... Y lo último... a todos ustedes, aficionados en todo el mundo, en Rusia, lo conseguimos", dijo visiblemente emocionado Ovechkin, que estuvo acompañado de su madre, esposa y dos hijos.

- "No creo que sea posible" -

Hasta hace muy poco, el récord de Gretzky era considerado uno de los más intocables del mundo del deporte.

"Cualquiera de nosotros que hubiera jugado en la época de Gretzky habría dicho: 'No creo que sea posible", declaró recientemente Luc Robitaille, miembro del Salón de la Fama y ex compañero del canadiense.

Aunque se le reconoce un talento único en este deporte, Gretzky jugó en una época con una media de goles por partido significativamente superior a la actualidad.

La persecución del mito de Gretzky tiene su origen en Moscú, donde Ovechkin nació el 17 de septiembre de 1985. Hijo de una campeona olímpica de básquet y de un futbolista profesional, fue sobre el hielo donde puso en práctica su herencia deportiva.

Ovechkin se formó en el Dinamo de Moscú y debutó como profesional con sólo 16 años.

En 2004 fue seleccionado en la primera posición del Draft de la NHL por los Capitals, la franquicia a la que siempre perteneció y que lideró hasta el título de la Stanley Cup en 2018.

Más de 6.800 disparos desde su debut en 2005, Ovechkin sigue siendo el terror de los porteros con su potencia y precisión. Y tiene su propio movimiento registrado: se perfila en la banda izquierda, conocida como su "oficina", para ejecutar su implacable disparo.

- Relación con Putin -

Imperial sobre el hielo, las únicas críticas a las que se ha enfrentado Ovechkin se centran en su aparente apoyo al líder ruso Vladimir Putin.

Con motivo de las elecciones de 2018, Ovechkin fundó "PutinTeam", un grupo de deportistas que apoyaron al presidente ruso. En su foto de perfil de Instagram también aparece junto a Putin.

Preguntado por la invasión de Ucrania en 2022, Ovechkin hizo un llamado al "fin de la guerra" pero fue menos directo de lo habitual al referirse a Putin.

"Es mi presidente. Pero, como he dicho, no me dedico a la política. Soy un atleta y espero que todo termine pronto", dijo entonces.

Ovechkin nunca ha hecho una declaración pública en apoyo de la guerra pero su medido equilibrismo planteó algunos dilemas en Estados Unidos al acercarse el momento de los homenajes.

Para la NHL, sin embargo, no existe ningún debate al respecto.

"Algunas personas han sugerido que, porque Alex es ruso, deberíamos restar importancia" a su logro, declaró el comisionado adjunto, Bill Daly, al inicio de temporada. "No estamos de acuerdo. Ha sido un magnífico embajador de nuestro deporte durante los últimos 20 años".