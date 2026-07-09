El salvadoreño Arévalo gana la primera de sus dos finales de dobles en Wimbledon

El salvadoreño Marcelo Arévalo ganó este jueves el título de dobles mixtos de Wimbledon, junto a la letona Jelena Ostapenko, en una jornada histórica para el centroamericano, en la que también se clasificó para la final masculina por parejas.

Arévalo y Ostapenko, segundos cabeza de serie, y que jugaban por primera vez juntos un torneo, se impusieron en la final de dobles mixtos a los australianos Marc Polmans y Storm Hunter, por 4-6, 7-5 y 6-2.

"Este título significa muchísimo, viniendo de El Salvador, un país que no es conocido por el tenis ni es uno de los países más grandes en este deporte. Estoy simplemente agradecido de estar aquí y de tener la oportunidad de jugar en la pista central. Creo que es un sueño", dijo Arévalo tras la final.

"Recuerdo que al principio de la semana mi equipo hizo un pequeño recorrido por el túnel (de la pista central) y les dije que quería ganarme el derecho de estar aquí. Y hoy lo conseguí", añadió.

Arévalo, a sus 35 años, espera que este triunfo sirva de inspiración en su país para las nuevas generaciones.

"Quiero seguir inspirando a mi país y a los niños de El Salvador, hacerles creer que cuando uno pone mucho esfuerzo y dedicación, todo es posible", señaló.

- Familia y equipo -

El salvadoreño se acordó de su familia y de su equipo.

"Gracias a todos por acompañarme en los buenos y en los malos momentos. Creo que todos somos campeones aquí", indicó.

El tenista salvadoreño, pocas horas antes de ganar el titulo de mixtos, se había clasificado, junto al croata Mate Pavic, para la final de dobles masculinos, que disputará el sábado.

Arévalo y Pavic vencieron en semifinales de dobles masculinos a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, por 7-6 (10/8) y 6-2.

Con su victoria con Ostapenko, el salvadoreño logró su primer título en dobles mixtos en un torneo de Grand Slam, mientras que en la especialidad masculina ha ganado dos veces Roland Garros (2022 y 2024).

El salvadoreño y el croata se verán el sábado en la final masculina de dobles con el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, primeros cabeza de serie, que vencieron en semifinales al estadounidense Aleksandar Kovacevic y el australiano Thanasi Kokkinakis.

Arévalo empezó a jugar con Pavic en 2024 y con el croata buscará su segundo Grand Slam, tras haber ganado ese primer año juntos el torneo parisino de Roland Garros.

En el Grand Slam francés, Arévalo había logrado ya en 2022 el título, junto al neerlandés Jean-Julien Rojer.