El Santiago Bernabéu se convierte en pista de tenis por el torneo de Madrid

El estadio Santiago Bernabéu se ha convertido temporalmente en una cancha de tenis, que podrán utilizar para entrenar los participantes en el Masters 1000 de Madrid, que arrancó esta semana.

El césped del estadio del Real Madrid ha desaparecido temporalmente para dejar paso de manera visible a una cancha de tierra batida, que será exclusivamente para el entrenamiento de los tenistas que lo requieran.

El exjugador español Rafa Nadal, el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, y dos futbolistas del Real Madrid, Thibaut Courtois y Jude Bellingham, fueron los encargados de estrenarla con un peloteo.

Como juez de silla de excepción contaron con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además de con la presencia de los codirectores del torneo madrileño, Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

El torneo de tenis de Madrid tiene como sede la Caja Mágica, una instalación situada a unos diez kilómetros del estadio Bernabéu.