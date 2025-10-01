El sorteo del Mundial de rugby de 2027 será el 3 de diciembre

El sorteo de los seis grupos del Mundial masculino de rugby de Australia 2027, el primero con 24 selecciones participantes, tendrá lugar el 3 de diciembre en Australia, anunció en un comunicado la Federación Internacional de este deporte (World Rugby).

El torneo se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en siete ciudades, con el partido inaugural en el Kings Park de Perth, con Australia en liza en ese encuentro, y la final en el Stadium Australia de Sídney.

En el sorteo del 3 de diciembre habrá cuatro bombos de seis equipos cada uno. La composición de las mismas se establecerá con el ranking mundial resultante de los test-matches de noviembre.

Actualmente, esa clasificación está liderada por Sudáfrica (ganadora de los dos últimos Mundiales), seguida de Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina.

Desde 1999, el Mundial de rugby cuenta con 20 equipos participantes y ahora se ampliará a 24. La de 2027 será la primera edición con octavos de final, para los que se clasificarán los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificados.

También por primera vez, los 24 participantes se conocerán en el momento del sorteo y al menos habrá una nación de cada una de las seis zonas geográficas del rugby mundial.

Con la clasificación el sábado de Chile ya se conocen 23 de los 24 clasificados.

El último boleto se entregará en un torneo en Dubái (8-18 de noviembre), en el que participarán Samoa, Bélgica, Namibia y una selección sudamericana, Brasil o Paraguay, que se enfrentan en un repechaje a principios de octubre para ganarse el derecho a seguir soñando.

Además de Australia y Chile los otros 21 equipos clasificados hasta el momento para ese Mundial 2027 son Francia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda, Sudáfrica, Escocia, Gales, Fiyi, Australia, Inglaterra, Argentina, Japón, Georgia, España, Portugal, Rumanía, Tonga, Hong Kong, Uruguay, Canadá y Estados Unidos.

Dos años después de ese Mundial 2027 masculino, Australia será sede en 2029 de la Copa del Mundo femenina.