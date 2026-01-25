El sueco Solberg gana el rally de Montecarlo, primera prueba de la temporada

Un joven piloto sueco de 24 años, Oliver Solberg, conquistó este domingo el mítico Rally de Montecarlo (Mónaco) con su Toyota de fábrica, por delante de dos compañeros, el británico Elfyn Evans y el francés Sébastien Ogier.

El sueco, que vive su primera temporada en la categoría reina WRC, dominó de principio a fin esta prueba de cuatro días que contó con 17 tramos cronometrados, algunos sobre hielo y nieve y entre brumas en los Alpes, o sobre una parte del circuito urbano de Fórmula 1 en Mónaco.

El hijo de Petter Solberg, campeón del mundo de rallies en 2003, estrenó su palmarés con su primer "Montecarlo".

Solberg cerró el rally con 52 segundos de ventaja sobre Evans y con algo más de dos minutos sobre el nueve veces campeón del mundo Ogier.

La próxima prueba tendrá lugar del 12 al 15 de febrero en Suecia.