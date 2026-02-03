El Taekwondo local revela sus selecciones

Redacción | La Federación Panameña de Taekwondo (FPT) definió, el pasado fin de semana, a su selección de atletas que representarán al país en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en República Dominicana.

Este clasificatorio está programado del 9 y 10 de abril, en Santo Domingo. En ese sentido, la selección panameña tendrá en la rama masculina: en los 54 kg: Edgardo Pastor, 58 kg: Víctor Mendoza, 63 kg: Israel Campbell, 68 kg: Ian Romero y 74 kg: Jared Montañez. Mientras que en la femenina: 57 kg: Brenda Brooks y 62 kg: María Celeste Morales. Categoría TK-4: Fernando Lewis, Adrián Peñalba, Andrea Pérez y Dana Muñoz.

Dentro de esta Eliminatoria, en Poomse sobresalieron Daniela Rodríguez y Joseph Rodríguez. Adicionalmente, el equipo juvenil, que participará en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud, tuvo la oportunidad de competir junto a sus compañeros.

En este evento, la delegación local actuará como anfitriona con un equipo juvenil ya conformado en Poomse, Dana Varela y Joseph Méndez; en tanto que en la Juvenil de Combate: Natalia Pérez 44 kg, Linda Morís 49, Amira Guira 63, Javier Decerega 55, Sebastián Lasso 63, Jared Montañez 73 y Saúl De Gracia+ 73.

En tanto, Boris Álvarez, presidente de la FPT, fue nombrado como nuevo miembro del Consejo de la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), “un hito que garantiza a Panamá una voz activa en el desarrollo técnico y administrativo del deporte en todo el continente”, indicó la federación.