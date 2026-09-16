El Team Panamá suma dos nuevas medallas de bronce y alcanza cuatro preseas en Santa Fe 2026

El Team Panamá sumó dos nuevas preseas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y alcanzó un total de cuatro medallas en la competencia continental. Las grandes protagonistas de la jornada de este martes fueron las representaciones de boxeo y gimnasia artística, cuyos talentos aseguraron su lugar en el podio.

En el boxeo femenino, Yuliett Hinestroza conquistó la medalla de bronce en la categoría de los -51 kg, tras caer por decisión dividida (1-4) ante la venezolana Irismar Rojas en la fase semifinal. Con este resultado, la pugilista panameña aseguró el tercer metal para la delegación nacional en las justas suramericanas.

Por su parte, la gimnasia artística volvió a otorgar satisfacciones al deporte nacional. Ana Gabriela Gutiérrez obtuvo el bronce en la final individual de suelo al registrar una puntuación de 12.934, en una prueba donde su compatriota Hillary Heron finalizó en la quinta posición con 12.634 puntos. Horas antes, ambas atletas vieron acción en la final de viga de equilibrio, modalidad en la que Gutiérrez ocupó el quinto lugar con 12.400 puntos y Heron concluyó en la séptima casilla con 12.234.

Asimismo, la disciplina de levantamiento de pesas tuvo su estreno en la cita deportiva. En la categoría de los 69 kg, Kelly Aparicio alzó 83 kg en arranque y 105 kg en envión, alcanzando un total olímpico de 188 kg que la ubicó en la sexta posición. En la rama masculina, división de los 95 kg, Jorge Luis Medina registró 142 kg en arranque y 166 kg en envión para sumar un total de 308 kg, desempeño que le valió el quinto puesto de la clasificación.