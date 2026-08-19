El tenista australiano Nick Kyrgios es suspendido por consumo de cocaína

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

"El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA.

La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram.

"Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí".

"Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen", concluyó el australiano, de un talento innegable pero a menudo opacado por su temperamento y lesiones.