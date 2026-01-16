El Tour de Francia 2027 tendrá finales de etapa en Liverpool y Cardiff

Edimburgo, Liverpool, Cardiff: las tres primeras etapas del Tour de Francia de 2027, con salida en la capital escocesa, atravesarán tres de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, con la misión de suscitar el mismo fervor popular que las dos anteriores partidas británicas de esta carrera.

La salida desde Edimburgo había sido ya anunciada y será la quinta vez que el Tour comience en el extranjero en seis años, después de Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026).

Liverpool será el final de la segunda etapa y Cardiff el de la tercera, según los planes desvelados este jueves.

Leeds fue el lugar escogido por los organizadores de la empresa ASO para presentar nuevos detalles de las tres etapas británicas que levantarán el telón de La Grande Boucle de 2027.

"Es la salida que más se parecerá al Torneo de las Seis Naciones (de rugby) porque vamos a pasar por Escocia, Inglaterra, Gales y luego, evidentemente, Francia", dijo a la AFP el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme.

La primera etapa, de 185 kilómetros, unirá Edimburgo con Carlisle, una localidad en el norte de Inglaterra a 15 kilómetros de la frontera escocesa.

Un día después, la segunda etapa saldrá de Keswick para dirigirse a Liverpool para un recorrido 100% inglés. Será muy larga (223 kms), después de que se decidiera incluir el Lake District, el parque nacional más grande de Inglaterra, que está inscrito en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Esa etapa incluirá cinco subidas, pero sin porcentajes temibles, y el director del Tour vaticina que se decidirá "al esprint, aunque no necesariamente masivo".

La tercera etapa de este tríptico, en Gales, empezará en Welshpool y llegará a Cardiff. También será larga (igualmente 223 km) y tendrá siete ascensiones en el trazado, también sin gran exigencia, hasta un final comparado por Prudhomme con el de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Prudhomme afirmó además que las anteriores salidas del Tour en el Reino Unido, en Londres 2007 y Yorkshire en 2014, fueron "extraordinarias e inolvidables" y espera que así sea en 2027.

El Tour de Francia femenino de ese 2027 empezará en Leeds con una primera etapa que acabará en Mánchester. La tercera de las tres etapas británicas acabará en ese caso en Londres.