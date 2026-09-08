El Vasco se lleva un empate 0-0 de Bogotá en el inicio de cuartos de la Sudamericana

El Vasco da Gama resistió a pie firme en el segundo tiempo los embates del Independiente Santa Fe y se llevó un empate 0-0 este martes de Bogotá, en el partido que sirvió de aperitivo del plato fuerte de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: el cruce entre Boca Juniors y Sao Paulo.

El elenco carioca, en puestos de descenso en la liga brasileña, pero instalado en semifinales de la Copa do Brasil, quedó de esta manera mejor parado para avanzar a la próxima fase de la Sudamericana.

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Rio de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo.

El Santa Fe, que jugó un primer tiempo anodino, en el que fue controlado por el once brasileño, despertó en la segunda etapa y se fue en busca de la victoria en un colmado estadio El Campín, en Bogotá.

El Cardenal estuvo a punto de conseguir el tanto de la victoria a los 67 minutos, cuando el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama.

En los últimos minutos, el once dirigido por el charrúa Pablo Repetto, que en octavos eliminó en épica tanda de penales de River Plate en Buenos Aires, bombardeó el área vascaína con centros pero no logró desnivelar.

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Rio de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo.

- Boca-Sao Paulo: una final adelantada -

Estos dos gigantes del continente, que acumulan nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas entre ambos, iniciaban su llave a continuación (00H30 GMT del miércoles) en Buenos Aires.

En su templo, La Bombonera, el Boca del Rodolfo Arruabarrena esperaba por el once dirigido por Dorival Junior con la vuelta de su jugador estrella, Leandro Paredes.

El volante campeón mundial en Catar 2022 no jugó los últimos partidos del Xeneize en el torneo doméstico por precaución, según el Vasco.

"Fue al banco por necesidad", dijo el DT.

Boca apuesta todas sus fichas a ganar por tercera vez la Sudamericana, tras 2004 y 2005, convertirse en su máximo ganador y de paso asegurarse su lugar en la fase de grupos de la Libertadores de 2027.

El Sao Paulo venció el sábado al Atlético Mineiro en la liga brasileña, en la que marcha a mitad de tabla, lo que le permite dedicarse de lleno a la Copa Sudamericana, en la que busca su segundo título tras el ganado en 2012.

- Neymar, otra vez lesionado -

El miércoles (22H00 GMT) el Santos será local en Vila Belmiro ante el Atlético Mineiro sin el astro Neymar, nuevamente lesionado.

Ney, de 34 años, sufrió una lesión muscular en una pierna la semana pasada en partido de la Copa do Brasil y estará de cuatro a ocho semanas de baja.

"Los resultados indicaron una lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho", informó el Santos en una nota en la que no mencionó plazos de recuperación.

El Peixe está cerca de la zona baja en el campeonato brasileño, preocupado por escalar posiciones y olvidarse definitivamente del descenso.

Atlético Mineiro, por su lado, navega en aguas tranquilas en el Brasileirão y puede apostar de lleno a la Sudamericana, en la que en octavos eliminó a otro brasileño, el Red Bull Bragantino.

- Cienciano-Montevideo City: duelo de outsiders -

La ronda de ida se cerrará en los 3.400 metros de altitud de Cusco el jueves (00H30 GMT del viernes), donde el Cienciano recibirá al Montevideo City Torque en cruce entre las sensaciones del certamen.

El equipo peruano sueña con emular su gesta de 2003, cuando ganó la Copa Sudamericana por única vez.

Cienciano se ha mostrado altamente peligroso en su casa, donde en octavos humilló 6-1 al Botafogo, asestándole la peor derrota de un equipo brasileño en torneos continentales.

Pero el entrenador del Ciudadano uruguayo, Marcelo Méndez, se tiene fe.

"Queremos quitar trascendencia a esto (la altura). Sabemos que es algo que sucede, no lo podemos evitar y hay que convivir con esa sensación de ahogo. Hay que confiar en lo que podamos hacer nosotros", afirmó.

El Torque, perteneciente al City Group, sorprendió al liderar su grupo por delante del poderoso Gremio de Porto Alegre y eliminar en octavos al argentino Tigre.