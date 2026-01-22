Embiid castiga a los Rockets con su primer triple doble del año

Combinándose para 68 puntos y 20 asistencias, Joel Embiid y Tyrese Maxey comandaron este jueves un emocionante triunfo de los Philadelphia 76ers en la prórroga ante los Houston Rockets por 128-122.

A continuación las principales escenas de una jornada de ocho partidos de la NBA, que se cerraba con el derbi angelino entre los Lakers y los Clippers.

- Tiempo extra en Filadelfia -

Tras descansar en la derrota del martes ante Phoenix, Joel Embiid regresó a la acción con un recital de 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

Fue el noveno triple doble de la carrera del camerunés y el primero de esta temporada, en la que viene entrando en ritmo tras un flojo inicio.

El pívot, MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en 2023, fue una pesadilla para su defensor, el turco Alperen Sengün, que se quedó en 13 puntos mientras Kevin Durant tuvo las llaves del ataque texano con 36 puntos

Por los Sixers, Tyrese Maxey también llegó a 36 puntos y le sumó 10 asistencias.

El escolta, elegido como titular para el Juego de las Estrellas de febrero, pudo evitar que este igualado duelo se decantara en la prórroga.

Con empate a 115 y pocos segundos en el reloj, Maxey trató de anotar una bandeja que fue taponada por Durant.

El fallo no descentró al escolta, que convirtió seis puntos en un tiempo extra en el que Houston exhibió una dependencia ofensiva de Durant.

"Obviamente, ellos van a centrarse en defenderme en mí y él tiene que aprovechar ese espacio y lo hizo. Hizo su trabajo", dijo Embiid en un reconocimiento a la actuación de Maxey.

Los Sixers se auparon al quinto lugar de la Conferencia Este mientras los Rockets están en riesgo de perder el cuarto del Oeste a manos de los Lakers.

- Warriors pierden ahora a Kuminga -

La plaga de lesiones de los Golden State Warriors se prolongó este jueves en una derrota en la cancha de los Dallas Mavericks por 123-115.

La pérdida de Jimmy Butler, que será baja el resto del curso por una rotura de ligamentos, llevó esta semana a Steve Kerr a reintroducir en la rotación a Jonathan Kuminga.

El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso a otro equipo ante la falta de protagonismo, respondió con 20 puntos en la derrota del martes ante Toronto y este jueves sumaba 10 tantos en sólo nueve minutos cuando se lastimó la pierna izquierda en una entrada a canasta en el segundo cuarto.

Sin dos anotadores de ese calibre a su lado, Stephen Curry se las tuvo que volver a ingeniar solo en Dallas hasta terminar con 38 puntos y 8 triples.

Los locales, también lastrados por las bajas, tuvieron a Naji Marshall como máximo anotador con 30 puntos mientras el estelar novato Cooper Flagg logró 21 tantos y 11 rebotes.

En un nuevo reencuentro con su ex equipo, el veterano Klay Thompson se quedó en 6 puntos en 23 minutos desde el banco.

- Giddey regresa con victoria -

En otros escenarios, los Chicago Bulls celebraron el regreso de su base Josh Giddey con un triunfo 120-115 en la cancha de los Minnesota Timberwolves.

El base australiano, apartado de la competición desde el 29 de diciembre por una lesión de isquiotibiales, dejó una gran impresión con 21 puntos en 26 minutos como suplente.

Julius Randle llegó a 30 puntos para los Timberwolves en una noche poco inspirada de Anthony Edwards, que logró 20 unidades en una deficiente serie de 9-25 en tiros de campo.