Emery confirma la marcha de Watkins y la llegada de Jackson al Aston Villa

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, confirmó este viernes la marcha del futbolista delantero centro internacional inglés Ollie Watkins a Arabia Saudita, y la llegada de Nicolas Jackson para reemplazarlo.

El club de Birmingham, vencedor de la última Europa League, se queda así sin otro de los artífices de ese éxito, tras las salidas de Lucas Digne, Ezri Konsa, Youri Tielemans y Morgan Rogers.

"No queremos ser un club que vende jugadores, pero era nuestra responsabilidad, porque los jugadores pidieron salir y eran buenos acuerdos para el club. Eso no cambia nuestros objetivos: ser competitivos y luchar por estar en la parte alta de la clasificación", declaró Unai Emery en rueda de prensa.

Watkins (30 años), que recalará en el Al Hilal, no estaba en el grupo que cayó 4-0 ante el Brighton el domingo, en el fin de semana de regreso de la Premier League, lo que había molestado a Emery.

"Después del partido nos dijo que lo sentía y que había cometido un error. Lo aceptamos -y los jugadores también- porque siempre ha tenido una actitud impecable con el club y conmigo", comentó el entrenador español.

"Le dije adiós abrazándolo fuerte y con algunas lágrimas. Pero ahora es un nuevo capítulo con Nicolas Jackson", añadió, adelantándose a los anuncios oficiales de los clubes implicados.

Jugador del Chelsea desde 2023, el delantero senegalés Nicolas Jackson fue cedido la temporada pasada por los Blues al Bayern Múnich.