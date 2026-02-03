En cerrado duelo, México Verde vence a Panamá en Serie del Caribe

Con gran labor del pitcher cubano Odrisamer Despaigne, los Tomateros de Culiacán denominados México Verde vencieron este martes 2x0 a los Federales de Chiriquí de Panamá, en el primer partido de la tercera jornada de la Serie del Caribe, que se juega en el estadio Panamericano de béisbol.

México Verde va 1-1 en este clásico caribeño mientras que Panamá complicó su panorama muy temprano con un 0-2.

El lunes en su presentación, los Federales recibieron un paliza de 11x4 antes Charros de Jalisco (México Rojo).

Odrisamer Despaigne fue el pitcher abridor del equipo mexicano, y se lució con una labor de seis entradas completas sin permitir carreras. El cubano mandó 93 lanzamientos al plato de los cuales 57 fueron cantados como strike.

Por la novena canalera, Jorge García fue el primer Federal en subir al montículo. Trabajó cuatro entradas y un tercio en las que permitió las dos carreras mexicanas.

En la cuarta entrada, con un sencillo al jardín central, Rodolfo Amador produjo ese par de carreras que fueron anotadas por Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda.

Cuando Despaigne se bajó de la loma, su lugar fue ocupado por Sasagi Sánchez. En la séptima entrada entró la carrera panameña, Abraham Rodríguez conectó un doblete y remolcó a Luis Castillo.

Despaigne fue el pitcher ganador con salvamento de Lupe Chávez.

En el segundo partido de la jornada, México Rojo se medirá con Puerto Rico. García cargó con la derrota.

El local juega esta Serie del Caribe 2026 con dos equipos: México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco).

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Panamá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0

México Verde 0 0 2 0 0 0 0 0 X 2 9 0