En duelo de amistades peligrosas, Países Bajos y Marruecos por el pase a octavos

Cinco jugadores marroquíes se enfrentarán el lunes en Monterrey a cinco excompañeros neerlandeses, en un choque de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 en el que la amistad se quedará en el vestuario.

Los magrebíes Ismael Saibari —máximo goleador de los Leones del Atlas en el Mundial con tres tantos— y Anass Salah-Eddine, así como el volante neerlandés Guus Til, conquistaron juntos la liga de los Países Bajos con el PSV Eindhoven hace apenas unas semanas.

El lateral izquierdo Noussair Mazraoui, del Manchester United, nacido en los Países Bajos y formado en el Ajax de Ámsterdam, jugó durante mucho tiempo junto al director de juego Frenkie de Jong y al centrocampista Ryan Gravenberch en el club ajacied, con el que también coincidió en el Bayern Munich.

El lateral y capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, coincidió con el delantero de la Roma, Donyell Malen, en el Borussia Dortmund, mientras que el experimentado volante Sofyan Amrabat, del Betis de Sevilla, jugó junto a Noa Lang en el Club Brujas, de la primera división belga.

- Casi un derbi -

Hakimi —que ya se había enfrentado a su capitán en el PSG, el brasileño Marquinhos, en el debut de ambos en el Mundial— afirmó que no habrá amistad sobre el césped del estadio BBVA de Monterrey el lunes (001h00 GMT del martes), aunque subrayó el respeto que siente por su antiguo compañero.

Marruecos "se prepara colectivamente para enfrentarse a los Países Bajos, con el único objetivo de darlo todo para escribir la historia", aseguró el capitán de los Leones.

Saibari, por su parte, aseguró que será "agradable" reencontrarse con Til en la segunda ronda.

"Voy a reencontrarme con amigos, lo cual es realmente genial. Pero todavía no he seguido de cerca al equipo neerlandés; escucharé al entrenador para entender cuál será la táctica", añadió.

"Voy a jugar contra mis mejores amigos", lanzó Salah-Eddine, para quien será "un partido fantástico".

Este encuentro reviste una importancia capital para ambos equipos, que aspiran a llegar lejos en el Mundial.

La Oranje ha perdido tres finales de Copa del Mundo (Alemania Federal 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010) y Marruecos, cuarto en Catar 2022 y campeón de África en los escritorios este año, apunta a una primera final de Mundial que sería histórica, a sólo cuatro años de coorganizar el torneo.

El partido se disputa además en un contexto de intensos debates y fuerte competencia en el país centroeuropeo en torno a los talentos de origen marroquí.

- Marroquíes con vínculos "oranje" -

Muchos de estos jugadores —empezando por Mazraoui— han optado por representar la tierra de sus padres antes que el país en el que crecieron y se formaron.

De Jong, antiguo compañero de Mazraoui, calificó el partido contra la selección norafricana de "extremadamente difícil", y elogió la cohesión del equipo, sus "jugadores de gran calidad" y su "gran experiencia".

El encuentro se vivirá casi como un derbi en los Países Bajos, donde reside una importante comunidad marroquí (más de 400.000 personas), especialmente en Ámsterdam.

"Nos enfrentamos a Marruecos. Está muy bien así", comentó el seleccionador de la Oranje, Ronald Koeman. "Habrá aficionados en México para apoyarnos".

Su homólogo marroquí, Mohamed Ouabhi, nacido en Bélgica, espera que su equipo dé la talla como ante Brasil (1-1), pese a que frente a Haití estuvo menos brillante (victoria por 4-2), como le suele pasar ante rivales de menor entidad.

"Es verdad que solo brillamos ante los grandes, no ante equipos como Haití. Pero si se miran las estadísticas, la posesión y las ocasiones, fue nuestro mejor partido en el torneo. El problema es que recibimos dos goles en las dos ocasiones que ellos tuvieron. Desde marzo estamos buscando cómo controlar cada partido. Creo que jugamos bien, aunque sí que hay cosas por mejorar", analizó.