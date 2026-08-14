En la batalla mundialista

Las selecciones masculina y femenina de Flag Football de Panamá iniciaron ayer su aventura en la fecha inaugural de la fase de grupos del Campeonato Mundial de Flag Football, de la IFAF, en Düsseldorf, Alemania.

Ambas representaciones disputaron dos encuentros, registrando un triunfo y una derrota, ubicándose así en la segunda plaza de sus respectivas tablas de clasificación, dentro del Grupo D. Las primeras en salir al campo fueron las chicas, que cayeron 14 a 27 frente al equipo de Canadá. Más tarde, chocaron con Japón, sacándole una victoria 37-13.

Canadá terminó la jornada como líder del Grupo D con récord de 2-0 (4 puntos), mientras Panamá y Japón quedaron empatados con 1-1 (2 puntos cada uno). Y Brasil, perdió sus dos duelos (o unidades). En la categoría masculina, la escuadra canalera superó 33-26 al conjunto de Francia, y luego perdió 36 a 45 ante Italia.

En esta llave D, Italia lidera con marca de 2-0 (4 puntos), le sigue Panamá y Francia, con 1-1 (2 puntos cada uno) y en el fondo, Gran Bretaña con 0-2 (0 unidades). Esta primera fase finaliza hoy, viernes 14 de agosto, donde los dos planteles disputarán su tercer y último partido: las damas canaleras se miden a Brasil (2:15 a.m., hora en Panamá) y los varones juegan con Gran Bretaña (6:00 a.m.).

Una vez terminada esta primera etapa del torneo, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a los cuartos de final. De esta manera, ocho selecciones por rama continuarán en la pelea por el título, en una eliminación directa que sigue en semifinales y duelos por las medallas.

Boleto a los Juegos Olímpicos en EE.UU.

El certamen, que reúne a 16 selecciones femeninas y 16 masculinas, se disputa del 13 al 16 de agosto, y otorga dos cupos por cada género a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, en Estados Unidos (EE.UU.), en julio. Al tener asegurado su boleto olímpico como anfitrión, si las representaciones de Estados Unidos terminen entre los dos primeros puestos, un cupo pasará al ganador de la medalla de bronce de cada categoría. El torneo olímpico de Flag Football estará compuesto por seis selecciones varoniles y seis femeniles. EE.UU. tiene su cupo y las tres plazas restantes por categoría serán entregadas a través de las Olympic Q-Series, previstas entre mayo y junio de 2028.