En podio de Skatebording

REDACCIÓN | El panameño Dionel Jaén se colgó la medalla de bronce en el IV Campeonato Centroamericano de Skateboarding Guatemala 2026, celebrado el pasado sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el Parque de la Industria, Zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde compitieron otros 23 skaters de seis países de la región. El equipo de Costa Rica volvió a quedarse con el título regional, tras conquistar 4 medallas (3 de oro y 1 de plata). Los ticos se coronaron en 2017 y 2021 en El Salvador, y en 2025, en Panamá. Con la presea de bronce de Jaén, Panamá se ubicó en el cuarto puesto del medallero de seis naciones.