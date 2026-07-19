Enlazar el doblete Giro-Tour, un desafío físico y también mental

Disputar el Giro de Italia -y ganarlo como en el caso de Jonas vingegaard- y correr semanas después el Tour de Francia, supone un reto mental más que físico, afirma para la AFP el antiguo vencedor de la carrera francesa, Geraint Thomas.

Varios corredores que participaron en el Giro en mayo también se encontraban en la línea de salida del Tour, incluidos ocho de los diez primeros clasificados de la 'Corsa Rosa'.

De ellos, solo el vencedor del Giro, Jonas Vingegaard, terminó la etapa 14 del Tour entre los diez primeros, y solo otros dos llegaron a meta entre los veinte mejores.

El australiano Michael Storer, por ejemplo, que fue séptimo en la general final del Giro, está incluso fuera del top 100, a casi tres horas del líder Tadej Pogacar.

Varios corredores, como Storer y el neerlandés Thymen Arensman, que terminó cuarto en el Giro, habían dicho que en el Tour se centrarían en buscar victorias de etapa más que en un buen puesto en la general.

Pero aun así, ninguno de esos ocho corredores ha tenido todavía un papel destacado en ninguna fuga importante, y mucho menos se ha acercado a una victoria de etapa.

- Imposible para la mayoría -

Para Thomas, el campeón del Tour de 2018, que ahora es director deportivo del equipo Netcompany Ineos de Arensman, el reto de intentar lograr puestos altos en ambas Grandes Vueltas simplemente está fuera del alcance de la mayoría.

"Es duro, especialmente cuando intentas disputar la general en ambas", dijo a la AFP el sábado. "Es un desgaste mental tanto como físico".

Arensman estaba a una hora y 11 minutos de Pogacar en la 27ª posición tras 14 etapas, mientras que su compañero de equipo Egan Bernal, antiguo ganador de ambas Grandes Vueltas, era 11º a casi 16 minutos, después de haber terminado 10º en Italia.

"Hice el doblete Giro-Tour una vez y no fue bonito, así que no es que disfrutara especialmente del Tour después de eso", añadió Thomas sobre 2024, cuando terminó tercero en el Giro antes de llegar con dificultades en el puesto 42 en el Tour.

"Tenía 38 años y quedar tercero en el Giro me dejó muy agotado, y para cuando llegó el Tour ya estaba completamente fundido".

"Pero, insisto, para mí es tanto una cuestión de mentalidad como física, así que mientras los chicos estén dispuestos y con ganas de ir realmente a fondo y sufrir, ya veremos".

Tanto Arensman como Bernal se habían metido en una escapada inicial en la etapa 14 con más de 30 corredores, pero no estuvieron entre los seis que resistieron bien entrado el día, antes de que los aspirantes a la general tomaran el relevo.

- La referencia Pogacar -

El último en lograr el doblete Giro-Tour fue Pogacar en 2024, aunque fue el primero en conseguirlo en más de un cuarto de siglo.

Muchos otros, incluso campeones de élite, descubrieron por las malas lo difícil que es lograr ese doblete.

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, intentó el doblete Giro-Tour en 2018. Ganó el primero, pero luego terminó tercero por detrás de su compañero de equipo Thomas en el Tour.

"Cuando llegué a la última semana del Tour, iba con el depósito vacío", dijo a la AFP antes de que la carrera comenzara en Barcelona hace dos semanas.

Alberto Contador, doble ganador del Tour, lo intentó en 2015: ganó el Giro pero luego terminó quinto, por detrás de Froome, en Francia.

Lo que ha demostrado este año es que incluso aquellos que compitieron con fiereza en el Giro pero no apuntan a un puesto de honor en Francia están teniendo dificultades para dejar huella en el Tour.

Vingegaard es el único corredor que parece ir en contra de esa tendencia, hasta cierto punto. Tras ganar el Giro, llegó segundo en el Tour antes de la 15ª etapa del domingo.

Su director deportivo en Visma-Lease-a-Bike, Marc Reef, incluso espera que la forma del danés de 29 años mejore a medida que la carrera entra en la tercera semana.

Thomas, sin embargo, duda de hasta qué punto es factible que Vingegaard termine fuerte en la tercera semana. "Me cuesta ver cómo puede pasar eso, sinceramente", dijo.