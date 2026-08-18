Entrenador del Atlético de Madrid quiere "armar un equipo" alrededor de Julián Álvarez

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, repitió el martes que no se plantea una salida de su atacante Julián Álvarez, objetivo del mercado del FC Barcelona, y que desea "armar un equipo alrededor" del ariete argentino.

Durante la rueda de prensa previa a la entrada en liza del club madrileño en LaLiga contra el Málaga, Simeone se alineó de nuevo con la posición inflexible del patrón del club Miguel Ángel Gil Marín, que insiste desde el inicio del mercado que Álvarez no está en venta.

"Creo que si el dueño del club tajantemente habla en la manera en cual habló, creo que no hay más (...) Creo que está bastante claro", declaró Simeone.

Gil Marín afirmó a mediados de julio, en pleno Mundial 2026, que no aceptaría "ni 100, ni 150 ni 200 millones" por Julián Álvarez, pretendido desde hace meses por el Barça como reemplazo del polaco Robert Lewandowski.

En junio, el Atlético ya rechazó una oferta del Real Madrid de 150 millones de euros, lo que fue considerado por la prensa como una maniobra del presidente del club blanco Florentino Pérez para complicar el fichaje hacia el Barça.

El martes Simeone fue interrogado en numerosas ocasiones sobre la situación de Álvarez, y el entrenador explicó que el atacante todavía no está listo para volver a competir por falta de rodaje pero que cuenta con él para esta temporada.

"Es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre lo hacemos (...) Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea. Tenemos que tratar de armar un equipo alrededor de él pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá", insistió Simeone.