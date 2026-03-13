Escándalo de dopaje sacude a selección georgiana a año y medio del Mundial de rugby

A año y medio del mundial de rugby en Australia, la selección de Georgia, una de las 24 clasificadas, se vio implicada en un escándalo de dopaje que "provocará un auténtico terremoto en el deporte", anunció este viernes el presidente de la AMA, Witold Banka.

Cinco integrantes del equipo georgiano fueron declarados culpables de haber sustituido las muestras de orina tras someterse a controles antidopaje, informó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en un comunicado, sin precisar el nombre de los implicados.

Estos cinco jugadores habrían admitido "haber sustituido las muestras" y el miembro del entorno del equipo técnico habría reconocido "haber facilitado la manipulación", precisó la AMA.

Un sexto fue suspendido cautelarmente hasta que concluya la investigación, agregó.

Lanzada en 2023 con el nombre de Operación Obsidian, el gendarme de la lucha mundial contra el dopaje investigó "denuncias de que jugadores estaban recurriendo a la sustitución de muestras en flagrante contravención de las normas" y una práctica vetada.

- "Terremoto en el deporte mundial" -

"La investigación, cuyo informe se publica hoy (viernes), revela cinco casos en los que se produjo sustitución de muestras y constata además que empleados de la GADA (Agencia Georgiana Antidopaje) estaban dando aviso previo de los controles a jugadores del equipo nacional de rugby de Georgia" a través de un integrante del cuerpo técnico, que también ha sido suspendido, detalló la instancia.

La investigación "también determinó que los oficiales de control del dopaje no estaban observando a los deportistas notificados para el control ni presenciando la emisión de la orina, lo que constituye claros incumplimientos de las normas".

El presidente de la AMA, Witold Banka, citado en el comunicado, fue muy contundente: "Lo que ha estado ocurriendo en el rugby georgiano es indignante y provocará un auténtico terremoto en el deporte y el gobierno de Georgia, así como en el rugby mundial".

Banka también elogió a la federación internacional de rugby (World Rugby) por su "compromiso para esclarecer los hechos y su disposición a trabajar de forma colaborativa" con el gendarme antidopaje.

World Rugby, por su parte, explicó que las investigaciones incluyeron "la recopilación de muestras de referencia, el traslado de muestras a laboratorios específicos y la realización de numerosos análisis adicionales".

"La investigación se inició cuando se detectaron irregularidades en muestras de orina" a través de los pasaportes biológicos de los deportistas supervisados por World Rugby, poco antes del Mundial 2023 en Francia, precisó el organismo internacional.

- "Cambios de gran calado" -

La AMA ha informado de este caso al gobierno georgiano: "Mientras se consideran los próximos pasos, es evidente que la AMA ha perdido la confianza en el programa antidopaje de la GADA y que las autoridades competentes deben introducir ahora cambios de gran calado", insistió.

El Mundial, que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en Australia, contará por primera vez con 24 equipos participantes y Georgia jugará la primera fase en el grupo B, junto a Sudáfrica, Italia y Rumanía.

Georgia no forma parte de la élite del rugby mundial, pero es una selección asentada en el panorama internacional de este deporte y ha participado en todas las Copas del Mundo desde 2003, sin pasar nunca de la fase de grupos.

También ha ganado los ocho últimos Rugby Europe Championship, equivalente a la segunda competición de las selecciones europeas, por detrás del Torneo de las Seis Naciones.

Además, vuelve a estar en la final de la edición de 2026, en la que partirá como favorita el domingo contra Portugal.