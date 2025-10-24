Escándalo en la NBA: los partidos en un esquema de apuestas

El entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el escolta de Miami Heat Terry Rozier y el exjugador y entrenador asistente Damon Jones fueron detenidos el jueves por su presunta participación en apuestas ilegales que sacudieron la NBA.

El FBI afirmó que Rozier y otros cómplices —algunos identificados— proporcionaron información privilegiada a apostantes deportivos, incluyendo información sobre jugadores que desconocían la valiosa información que se estaba transmitiendo. Entre los partidos clave que presuntamente figuran en la trama se incluyen:

- Charlotte Hornets vs New Orleans Pelicans, 23 de marzo de 2023 -

Las autoridades alegan que Rozier, escolta titular de Charlotte en ese entonces, le informó a un cómplice que planeaba abandonar el partido por una lesión. Los apostadores apostaron más de 200.000 dólares basándose en las predicciones de las estadísticas de Rozier para el partido.

Rozier salió con una supuesta lesión en un pie después de nueve minutos y las apuestas dieron sus frutos, "generando decenas de miles de dólares en ganancias", según la fiscalía, que alegó que un acusado y Rozier se reunieron posteriormente en la casa del jugador para contar las ganancias.

- Chicago Bulls vs Portland Trail Blazers, 24 de marzo de 2023 -

Los Trail Blazers, que pasaban una mala racha, dejaron en la banca a sus titulares Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Jerami Grant y Anfernee Simons en la derrota por 124-96 ante los Bulls.

Lillard figuraba como "probable" en el informe inicial de lesiones por una molestia en la pantorrilla, Nurkic como "cuestionable" y tanto Grant como Simons como "baja".

La acusación formal alega que el acusado Eric Earnest fue informado por un "cómplice 8" anónimo de que los Blazers estaban "tanqueando" para mejorar su posición en el siguiente draft de la NBA y que jugadores clave del equipo quedarían fuera.

Utilizando esa información antes de que se hiciera pública, los apostadores realizaron apuestas por más de 100.000 dólares contra los Trail Blazers que dieron "importantes ganancias".

El "cómplice 8" anónimo fue descrito en la acusación formal como jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021.

Este historial coincide con el currículum de Billups, aunque su arresto el jueves estuvo relacionado con un plan separado que involucraba presuntas partidas de póker amañadas con apoyo mafioso.

- Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers, 9 de febrero de 2023 -

Los Bucks vencieron a los Lakers por 115-106, con la superestrella de Los Angeles, LeBron James, de baja por una lesión de tobillo que le obligó a perderse dos partidos más.

La acusación alega que, antes de que se oficializara la noticia de la lesión de LeBron James, Jones, entonces "entrenador asistente no oficial" de los Lakers, envió un mensaje de texto a un cómplice: "¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que se sepa la información! (Jugador 3) está fuera esta noche".