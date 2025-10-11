España, superior a Georgia, no se desvía del camino directo hacia el Mundial

La selección española venció a Georgia por 2-0 este sábado en Elche y dio otro paso hacia el Mundial 2026 en una clasificación en la que suma tres victorias en tres partidos sin encajar un gol.

Con esta victoria, España lidera el grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades, después de ganar a Bulgaria por 5-1.

La Roja, que llevó la manija del partido de principio a fin, encerrando a sus rivales en su campo, abrió el marcador gracias al tanto de Yéremy Pino (24), titular en ataque por las bajas por lesión de los extremos habituales Nico Williams y Lamine Yamal.

De los pies de Pedri, la brújula del equipo de Luis de la Fuente, nació la jugada del primer anto al dibujar un centro preciso a Robin Le Normand para que cediera a Pino el esférico y el jugador del Crystal Palace marcara a placer ante el arquero del Liverpool Giorgi Mamardashvili.

Cuatro minutos después la conexión del Barcelona funcionó a la perfección. Pedri se sacó un pase magistral a Ferran Torres que acabó siendo derribado por el guardameta georgiano.

Mikel Oyarzábal parecía preparado para lanzar desde los once metros, mientras la afición ilicitana coreaba el nombre de Pedri... Sin embargo, fue Ferran quien colocó el balón en el punto de penal, pero su disparo fue despejado por el cancerbero georgiano.

Después del penal fallado, el choque siguió con el dominio de la selección española, llegando al área visitante de la mano de los centros de un incisivo Pedro Porro.

- Conexión Porro-Oyarzabal -

Tras el descanso, los pupilos de Luis de la Fuente se volcaron en su búsqueda de ampliar la diferencia y casi lo logran en el 53. Primero, un zurdazo de Porro chocó con el poste y, después, Oyarzabal estrella la pelota de nuevo en la madera en la misma acción. Un preludio de lo que se avecinaba más tarde.

Oyarzabal (64) perforó la portería de falta al borde del área después de que Porro saltara y dejara al jugador vasco que rematara con su zurda con tal potencia que Mamardashvili apenas tuvo tiempo de reacción para frenar el balón.

Tras el gol, De la Fuente movió el banquillo metiendo a Borja Iglesias precisamente por el futbolista de la Real Sociedad, y a Álex Baena. Después, entraron los jugadores del Atlético Marcos Llorente y Pablo Barrios.

Pese al control demoledor del encuentro, la Roja no amplió un resultado que confirma el estado de gracia de un campeón de Europa que aspira a ganar el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.