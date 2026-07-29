Español Jodar pasa a cuartos en Washington y De Miñaur se cita con joven Hewitt

La promesa del tenis español Rafael Jodar derrotó este miércoles al veterano Kei Nishikori y avanzó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Washington, donde se vivirá un duelo entre el australiano Alex de Miñaur y su "hermano menor" Cruz Hewitt.

Un día después de tumbar al francés Arthur Fils, Jodar dio cuenta también por la vía rápida de Nishikori por 6-3 y 6-2.

El español, de 19 años, necesitó poco más de una hora para deshacerse del japonés, de 36, en otra convincente actuación de su primera gira norteamericana sobre pista rápida.

Jodar estuvo infalible en los momentos clave, contuvo las tres pelotas de break que dispuso el japonés y aprovechó las tres que tuvo a su favor.

El madrileño ya exhibió su enorme potencial en la temporada de arcilla, en la que inauguró su palmarés con el título del ATP 250 de Marrakech y luego alcanzó los cuartos de Roland Garros y de los Masters 1000 de Madrid y Roma.

Vigesimocuarto de la ATP, Jodar llegó a cuartos de final en seis de sus siete torneos disputados desde abril.

Su siguiente rival será el italiano Lorenzo Musetti, decimoquinto del ranking, que este miércoles derrotó al australiano Aleksandar Vukic por 6-3, 5-7 y 6-3.

Entre los principales favoritos, el estadounidense Taylor Fritz se metió también entre los ocho mejores al superar al polaco Kamil Majchrzak por 6-3 y 6-4.

El defensor del título, el australiano Alex de Miñaur, debutó este miércoles con triunfo ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 3-6 y 6-3, en un duelo suspendido la víspera por la lluvia.

De Miñaur vivirá ahora un choque muy especial contra su joven compatriota Cruz Hewitt, de 17 años.

Esta promesa, hijo del ex número uno mundial Lleyton Hewitt, viene de anotarse su primera victoria en la ATP frente al local Marcos Giron.

"Sería un sueño compartir con la cancha con él", había dicho Cruz Hewitt sobre la posibilidad de enfrentar a De Miñaur en la capital estadounidense. "Es como mi hermano mayor. Lo conozco prácticamente de toda la vida".

- Cae la campeona femenina -

Peor suerte que De Miñaur corrió la vigente campeona femenina, la canadiense Leylah Fernández, que fue eliminada el miércoles por la filipina Alexandra Eala.

La figura asiática (28 de la WTA) destronó a Fernández (34) por 6-2 y 7-6 (7/1) para poner pie en unos cuartos de final por quinta vez en esta sensacional temporada.

Verdugo de Iga Swiatek en Wimbledon, Eala se medirá ahora con la ucraniana Elina Svitolina, segunda cabeza de serie, o la uzbeka Polina Kudermetova.

-- Resultados del miércoles en el torneo de Washington

- Hombres (ATP 500)

Primera ronda:

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 3-6, 6-3

Segunda ronda:

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) a Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 5-7, 6-3

Taylor Fritz (USA/N.3) a Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-4

Alex Michelsen (USA) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 7-6 (7/3)

Rafael Jodar (ESP) a Kei Nishikori (JPN) 6-3, 6-2

- Mujeres (WTA 500)

Segunda ronda

Liudmila Samsonova (RUS) derrotó a Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-2

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Emma Navarro (USA/N.8) 6-3, 4-6, 6-3

Naomi Osaka (JPN/N.3) a Ashlyn Krueger (USA) 6-3, 3-1 y abandono

Alexandra Eala (PHI) a Leylah Fernández (CAN/N.7) 6-2, 7-6 (7/1)