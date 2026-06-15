Español Topuria sufre primera derrota de su carrera en la velada de la Casa Blanca

El español Ilia Topuria encajó la madrugada del lunes una impactante derrota ante el estadounidense Justin Gaethje en la pelea principal de la velada de artes marciales mixtas celebrada en la Casa Blanca frente al presidente Donald Trump.

El peleador de origen georgiano, que había ganado sus 17 combates anteriores, fue dominado desde los primeros compases por el veterano Gaethje hasta entregar su imbatibilidad con un nocáut técnico.

El árbitro amagó varias veces por dar por terminada la pelea al observar el rostro severamente afectado de Topuria.

El Matador insistió en que le dejaran seguir, pero finalmente el combate fue detenido después del cuarto de los cinco asaltos.

Topuria, que entregó su cinturón de peso ligero (155 libras - 70,3 kg) de la UFC, era la estrella indiscutible de este insólito evento deportivo organizado en el 80 cumpleaños de Trump.

El mandatario siguió el combate en primera fila junto a su esposa, Melania Trump, y ambos subieron posteriormente a felicitar a Gaethje, que unificó el cinturón de peso ligero a los 37 años.

"Esto es legendario", dijo el estadounidense. "Sabía que debía sobrevivir el primer asalto, nadie me puede ganar después del tercero".

Ambos peleadores fueron extremadamente agresivos desde los primeros rounds. Topuria parecía marcar el ritmo con una llave de brazo mientras que Gaethje lo llevó a la lona con un jab temprano en el tercer asalto, un momento que le cambió el rumbo al combate.

Pese a la advertencia del médico, la pelea continuó y aunque Topuria reaccionaba, el daño en el rostro era demasiado severo y no se le permitió regresar para un quinto y decisivo asalto.

Como ícono actual de la UFC, Topuria fue el último de los 14 peleadores en ser presentado sobre el imponente octágono, frente a 4.000 invitados especiales en los jardines de la Casa Blanca.

El Matador, de 29 años, no peleaba desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante de los pesos ligeros.

Esa noche Topuria noqueó al brasileño Charles Oliveira en sólo dos minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.

En febrero de 2024, Topuria se convirtió en el primer campeón de UFC de nacionalidad española al vencer al australiano Alexander Volkanovski y coronarse con el título de peso pluma (-65,8 kg).

Sus peleas despiertan una enorme expectación en España, el país que lo recibió con su familia en 2012 y que a raíz de sus éxitos vive un auge de las artes marciales mixtas.