Esperan buen desempeño de nadadores en Juegos ‘Sura’ Panamá 2026

ML | El presidente de la Federación Panameña de Natación, Franz Olmedo Wever Otero, aseguró que la selección de natación de Panamá para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 “es un equipo muy joven y estamos seguros de sus buenos resultados”.

El dirigente confía en la capacidad de los atletas, aunque recalcó que, pese a que hay “algunas limitaciones y entrenamiento, hemos sacado una selección de 6 varones y 6 damas. Contamos con la proyección de medallas de Raúl Antadillas en los varones, relevos por equipos y posiblemente una dama”.

Wever Otero señaló que será importante “que los chicos entrenen en el nuevo Centro de Alto Rendimiento [CAR], esto para el reconocimiento de la piscina, y también para mantener su estabilidad de entrenamiento”.

El federado de natación se refería al denominado CAR del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, y que será una de las sedes de los Juegos Suramericanos de la Juventud, a celebrarse del 12 al 25 de abril, y donde se realizarán pruebas de natación.