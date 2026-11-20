La ATP sigue de cerca la situación en Oriente Medio, pero quiere "esperar y ver" antes de cualquier modificación en sus torneos previstos en 2027 en esta región golpeada por las guerras, explicó este viernes en Turín su presidente Andrea Gaudenzi durante el Masters.

"Evidentemente, seguimos la situación muy de cerca. Hemos decidido esperar y ver. Obviamente, no controlamos los desafíos geopolíticos en la región, pero la seguridad de los jugadores y de nuestro personal es nuestra prioridad", explicó en una conferencia de prensa.

"Tenemos el lujo de poder esperar y hay alternativas en esas semanas con otros torneos, en particular en Acapulco y Dallas. Los jugadores tienen la posibilidad de elegir no ir a Oriente Medio", recordó el máximo responsable de la ATP.

Dos torneos ATP 500, en Doha del 15 al 21 de febrero y en Dubái del 22 al 28 de febrero, figuran en el calendario 2027 del circuito masculino.

Podrían verse afectados por las amenazas de reanudación de la guerra entre Estados Unidos, aliado de Israel, e Irán, un conflicto que ha comprometido la seguridad y la economía en el Golfo desde febrero.

- Masters 1000 en Arabia -

Otro conflicto está en curso con la guerra entre los combatientes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y Arabia Saudita, con bombardeos sobre Riad.

Varias competiciones deportivas se han visto afectadas este año. En abril, los Grandes Premios de F1 en Yeda (Arabia Saudita) y en Baréin fueron anulados, mientras que el rally Dakar 2027 se disputará "excepcionalmente" en Marruecos y no en el desierto saudí.

"Como plan B, estamos estudiando distintas opciones, como añadir torneos o ampliar los cuadros de otros torneos", subrayó Gaudenzi.

También se refirió al proyecto del nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita a partir de 2028.

"El proyecto sigue adelante. También en este caso, desde el punto de vista geopolítico, no sabemos cuál será la situación y tendremos que seguir supervisándola. Pero es dentro de aproximadamente un año y medio, así que tenemos más tiempo", señaló.

"Las obras ya están muy avanzadas. Los organizadores sauditas vinieron aquí (a Turín), nos enseñaron lo que están construyendo y es increíble. Es un proyecto magnífico, en el mismo recinto que la Fórmula 1, el golf y donde se organizará la Copa del Mundo (de fútbol 2034)", añadió.