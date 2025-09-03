"Espero estar en forma" para el duelo con Alcaraz, dice Djokovic

Tras otra dura batalla en los cuartos de final del US Open, el serbio Novak Djokovic reconoció no estar seguro de sentirse al máximo para el exigente duelo del viernes frente al español Carlos Alcaraz.

La noche del martes, Djokovic derrotó al local Taylor Fritz después de tres horas y media de un intenso choque de cuartos de final del Grand Slam de Nueva York.

A sus 38 años, el gigante balcánico reconoció después ante la prensa que sus reservas de energía volverán a ser claves para enfrentar al favorito Alcaraz, 16 años menor.

Pregunta: Tras sus últimos partidos contra Alcaraz y Jannik Sinner dijo que estaba con el tanque medio vacío. ¿Cómo se siente ahora en Nueva York?

Respuesta: "Veremos en dos días. Lo bueno del calendario es que ahora tengo dos días sin un partido, eso ayuda mucho. No me siento muy fresco en este momento, pero espero que en dos días sea diferente".

P: ¿Cómo describiría los desafíos que aún tiene por delante?

R: "No va a ser más fácil, eso se lo aseguro. Los próximos días son claves para luchar en cinco sets si es necesario. Sé que necesitaré mi mejor tenis, pero estoy dispuesto a enfrentar el desafío.

Normalmente me gusta jugar los grandes partidos pero no estoy realmente seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días".

P: ¿Cuánto se necesita para ganar en el torneo con estos dos chicos (Alcaraz y Jannik Sinner) jugando tan bien como lo están haciendo?

R: "Definitivamente no saldré con una bandera blanca a la cancha. Estoy en otra semifinal de Grand Slam, tengo otra oportunidad y espero estar en forma y jugar lo suficientemente bien como para mantenerme al nivel de Carlos. En ese caso cualquiera puede ganar".