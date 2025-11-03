Este 4 de noviembre, empieza la venta de boletos para el duelo Guatemala vs Panamá

La Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) reiteró que a partir del martes 4 de noviembre se ponen a la venta los boletos de entradas, de manera presencial, para los dos partidos de local de la Selección Mayor Masculina de fútbol de Guatemala correspondientes a la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial FIFA 2026.

Guatemala choca ante Panamá, el 13 de noviembre (9:00 pm, hora en Panamá); y luego juega ante Surinam, el 18 de noviembre (8:00 pm), en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta y sexta fecha de la mencionada etapa decisiva.

Las entradas estarán disponibles del 4 al 8 de noviembre, y cada aficionado podrá comprar hasta tres boletos. La Fedefut recordó que no se permitirá apartar lugares en la fila, por lo que se recomienda llegar temprano.

Los puntos de venta habilitados en el país centroamericano son:

Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa

2da Calle 16-24 Colonia El Maestro, zona 15

Centro PIACE Bantrab, Avenida Reforma, zona 9