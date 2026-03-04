Estelar Ohtani augura un Clásico Mundial de béisbol lleno de obstáculos para Japón

El astro Shohei Ohtani advirtió este miércoles que Japón tendrá un camino lleno de obstáculos en su objetivo de revalidar el Clásico Mundial de béisbol que comienza esta semana en Tokio.

La superestrella de Los Angeles Dodgers en la liga norteamericana (MLB) fue el héroe del título de Japón hace tres años al eliminar al capitán de Estados Unidos, Mike Trout, en la novena entrada de la final.

Ohtani regresa para la edición de este año del torneo internacional de 20 equipos, uniéndose a su compañero en los Dodgers Yoshinobu Yamamoto en una talentosa selección japonesa.

Japón disputará todos sus partidos de grupo en Tokio, pero Ohtani advirtió que aun así les espera una dura prueba frente a sus rivales de llave: Taiwán, Corea del Sur, Australia y la República Checa.

"Cuando miras a nuestra plantilla, creo que tenemos un gran equipo", dijo el jugador de 31 años, que es un ícono nacional en Japón.

"Pero ya se vio en el último torneo que no tienes muchos partidos que puedas ganar con facilidad: tus rivales pueden anotar primero o puedes ir perdiendo por dos o tres carreras", advirtió.

Japón debutará en el torneo contra Taiwán en el Tokyo Dome el viernes, con el MVP de la Serie Mundial 2025, Yamamoto, como lanzador abridor.

Los partidos de la fase de grupos del torneo se reparten entre Japón, Puerto Rico y la parte continental de Estados Unidos, y la competición se trasladará a Miami y Houston a partir de los cuartos de final.

Japón busca conquistar el título por cuarta vez, para extender su propio récord, y Ohtani espera que el público de Tokio desempeñe un papel fundamental.

"Torneos como éste son una oportunidad para que todo el país se una detrás de la selección nacional. Si los aficionados nos apoyan, eso nos dará mucha fuerza", dijo.

Yamamoto también formó parte del equipo japonés que alzó el título en 2023. El jugador de 27 años se incorporó a los Dodgers antes de la temporada 2024 y desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

Yamamoto aseguró que los Dodgers habían aceptado cederlo para el torneo porque "entienden lo importante que es el WBC para todos en Japón".

"Tuvimos largas conversaciones y estoy en buena forma, así que, si hubiera tenido cualquier preocupación física, no habría podido jugar", señaló.